Официально: Гаттузо покинул «Фиорентину»

«Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды.

Пресс-служба клуба из Флоренции уточнила, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

43-летний специалист должен был приступить к работе 1 июля 2021 года.