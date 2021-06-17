Официально: Гаттузо покинул «Фиорентину»

«Фиорентина» объявила об уходе Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера команды.
Пресс-служба клуба из Флоренции уточнила, что стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
43-летний специалист должен был приступить к работе 1 июля 2021 года.
- «Фиорентина» назначила Гаттузо 25 мая.
- По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, причина прекращения сотрудничества – разногласия по трансферам.
- За «Фиорентину» выступает российский нападающий Александр Кокорин.
Источник: Официальный сайт «Фиорентины»