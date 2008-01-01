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    Миранчук – 1-й за 31 год игрок «Аталанты», забивший на ЧМ/Евро

    Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал первым с 1990 года игроком «Аталанты», забившим в финальной части Евро или чемпионата мира. Сегодня, 16 июня, он принес россиянам победу над Финляндией (1:0).

    Последним игроком «Аталанты» с голом на ЧМ/Евро был Клаудио Каниджа 31 год назад.

    • 25-летний хавбек забил 1-й мяч сборной России на Евро-2020.
    • Россия одержала 1-ю победу на турнире.
    • Миранчук играет в Бергамо с сентября.

    Миранчук – лучший игрок матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года

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    Источник: Бомбардир.ру

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