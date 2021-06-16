Миранчук – 1-й за 31 год игрок «Аталанты», забивший на ЧМ/Евро

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук стал первым с 1990 года игроком «Аталанты», забившим в финальной части Евро или чемпионата мира. Сегодня, 16 июня, он принес россиянам победу над Финляндией (1:0).

Последним игроком «Аталанты» с голом на ЧМ/Евро был Клаудио Каниджа 31 год назад.

25-летний хавбек забил 1-й мяч сборной России на Евро-2020.

Россия одержала 1-ю победу на турнире.

Миранчук играет в Бергамо с сентября.

Миранчук – лучший игрок матча Финляндия – России. Он забил за сборную впервые с 2019 года