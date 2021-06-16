Киммих – о 0:1 с Францией: «Мы доминировали, но пропустили глупый гол. Германия заслужила ничью»

Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

«Мы были не так уж и плохи. Доминировали и при этом пропустили глупый гол, который отбросил нас назад. Думаю, ничьей мы заслуживали.

Есть определенный уровень, которого надо придерживаться, для того чтобы не отстать от сильнейших команд. Сборная Франции – явный фаворит на этом турнире, но уже в следующем матче нам нужно показать, что и мы тоже в числе претендентов», – сказал Киммих.