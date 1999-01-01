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    Киммих – о 0:1 с Францией: «Мы доминировали, но пропустили глупый гол. Германия заслужила ничью»

    Защитник сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал поражение от Франции (0:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    «Мы были не так уж и плохи. Доминировали и при этом пропустили глупый гол, который отбросил нас назад. Думаю, ничьей мы заслуживали.

    Есть определенный уровень, которого надо придерживаться, для того чтобы не отстать от сильнейших команд. Сборная Франции – явный фаворит на этом турнире, но уже в следующем матче нам нужно показать, что и мы тоже в числе претендентов», – сказал Киммих.

    • Единственный гол в матче в свои ворота забил Матс Хуммельс.
    • Германия впервые начала чемпионат Европы с поражения.
    • Немецкая сборная после первого тура занимает третье место в группе F.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2875

      absent32 27 минут назад

      Йозуа, а ты точно был на этом матче в составе сборной Германии?

      0
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      Рейтинг: +690

      OBOLEV 46 минут назад

      Ну не знаю ) Франция по ощущениям была посолидней

      0
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