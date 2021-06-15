Зобнин: «Если выиграем у Финляндии, часть болельщиков забудет про Бельгию»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин сделал выводы после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

«Вывод один: пока что мы уступаем, к сожалению, по уровню игры топ-командам. Это нужно признать и стремиться к тому, чтобы развиваться и расти. Каждому футболисту и команде. Скорости опять же. Нужно быстрее адаптироваться к европейским скоростям.

Понятно, что большая часть футболистов играет в чемпионате России. Все уже знают, что там невысокие скорости. Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее – быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь. Конечно, мы очень сильно уступаем.

Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию», – сказал Зобнин.