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    Зобнин: «Если выиграем у Финляндии, часть болельщиков забудет про Бельгию»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин сделал выводы после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

    «Вывод один: пока что мы уступаем, к сожалению, по уровню игры топ-командам. Это нужно признать и стремиться к тому, чтобы развиваться и расти. Каждому футболисту и команде. Скорости опять же. Нужно быстрее адаптироваться к европейским скоростям.

    Понятно, что большая часть футболистов играет в чемпионате России. Все уже знают, что там невысокие скорости. Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее – быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь. Конечно, мы очень сильно уступаем.

    Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию», – сказал Зобнин.

    • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
    • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13050

      Dominator777 3 минуты назад

      Не забудет...Зря надеешься!

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      Рейтинг: +5954

      playsh 15 минут назад

      Бездари,это было пятое разгромное поражение за четыре года.Такого унижения вообще не было за всю историю отечественного футбола.Такое не забудешь.

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      Рейтинг: +126

      Nevskij 16 минут назад

      Если

      1
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      Рейтинг: +1391

      koli4ka 43 минуты назад

      а если не выиграем,то все равно болельщики дружно споют "не забывается такое никогда!!"

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      Рейтинг: +643

      Урия Гип 2 52 минуты назад

      И не надейся.

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      Рейтинг: -461

      Аден 59 минут назад

      ромааа, не вальтуй.

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      Рейтинг: +1386

      Ziklop 1 час назад

      совершите "если"

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