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  • Зобнин: «Если выиграем у Финляндии, часть болельщиков забудет про Бельгию»

Зобнин: «Если выиграем у Финляндии, часть болельщиков забудет про Бельгию»

15 июня 2021, 16:24
15

Полузащитник сборной России Роман Зобнин сделал выводы после матча Евро-2020 с Бельгией (0:3), а также поделился ожиданиями от предстоящей игры с Финляндией.

«Вывод один: пока что мы уступаем, к сожалению, по уровню игры топ-командам. Это нужно признать и стремиться к тому, чтобы развиваться и расти. Каждому футболисту и команде. Скорости опять же. Нужно быстрее адаптироваться к европейским скоростям.

Понятно, что большая часть футболистов играет в чемпионате России. Все уже знают, что там невысокие скорости. Там дают подумать. Здесь не дают. Здесь нужно действовать быстрее – быстрее думать, быстрее работать с мячом. Когда играешь топ-матчи с прекрасными командами, ты это понимаешь. Конечно, мы очень сильно уступаем.

Нужно выходить на следующий матч и играть хорошо, чтобы болельщики забыли то, что было до. Если команда выиграет у Финляндии, часть болельщиков уже забудет про Бельгию», – сказал Зобнин.

  • Финляндия занимает второе место в группе B (3 очка), Россия – последнее (0 очков).
  • Матч команд пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Зобнин Роман
Комментарии (15)
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Ziklop
1623763840
совершите "если"
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Урия Гип 2
1623764307
И не надейся.
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koli4ka
1623764883
а если не выиграем,то все равно болельщики дружно споют "не забывается такое никогда!!"
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Nevskij
1623766462
Если
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Plyash
1623766527
Бездари,это было пятое разгромное поражение за четыре года.Такого унижения вообще не было за всю историю отечественного футбола.Такое не забудешь.
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Dominator777
1623767261
Не забудет...Зря надеешься!
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NewLife
1623771001
Правильные оценки от адекватного парня. Надо, чтобы это сказали на Матч ТВ.
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vladimir-7
1623773092
Едва ли болельщики забудут этот проигрыш Бельгии, прошлые-то не забыли, до сих пор все помнят, такое не забывается.
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Zloikaksobaka
1623774940
Если??? На хера тогда вообще на поле выходить если есть сомнения по игре с самой слабой сборной на ЕВРО.
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житель СПб
1623780518
Родной, не забудут! Чуть меньше говорить будут. Давайте закончим матчи в группе.
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