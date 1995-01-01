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    Черчесов: «Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов перед матчем Евро-2020 с Финляндией.

    – Надолго ли выбыл Жирков? Готовы ли сыграть Кузяев и Кудряшов?

    – По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия вчера пропустил. Головин тренировался в легкой форме. Не только мы недосчитываемся игроков. И подготовка меняется, и подход к каждому игроку.

    • Жирков получил травму и был заменен в матче с Бельгией (0:3).
    • Игра России с Финляндией пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 14:05
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2794

      Kollljan 5 минут назад

      Тебя бы потерять навсегда!

      0
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      Рейтинг: +5894

      nik55 12 минут назад

      отпустите пенсионера домой

      0
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      Рейтинг: +23047

      silver29 29 минут назад

      Жирков для сборной потерян на всегда.

      0
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      Рейтинг: +2355

      yorgenbarenz 46 минут назад

      Чабан наспех собрал тех,кого знает в лицо и продолжил разводить рыбу....

      2
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      Рейтинг: +6189

      серега кашин 59 минут назад

      от него не так и много пользы в его возрасте, значит невелика потеря

      3
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      Рейтинг: +4737

      Fusballer 1 час назад

      И зачем было приглашать Жиркова?

      5
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      Рейтинг: +8428

      NewLife 1 час назад

      Косноязычие смешит: "Головин тренировался в легкой форме" - обычно он тренируется в рыцарских доспехах))

      4
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      Рейтинг: +197

      Юра мы всеPro 1 час назад

      Так вы всегда немножко тренируетесь, это по игре видно. Бельгия не вспотела, а Жирков - бедняга симулировал травму, чтобы только с поля свалить. Настолько велико желание заработать, что видимо с поля его только вынесут - сам не уйдет.

      2
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      Рейтинг: +5934

      Cleaner 1 час назад

      Зачем деда в сборную брали?

      1
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      Рейтинг: +3198

      neim > Cleaner 51 минуту назад

      К половине игроков нынешнего состава сборной можно адресовать этот вопрос. А собственно и правда, зачем !!!

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      Рейтинг: +890

      Semargl18 > neim 33 минуты назад

      а кого? нет футболистов то...

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      Рейтинг: +3198

      neim > Semargl18 5 минут назад

      Да ладно ? А что, лучше пол состава потерять после первой же игры, нежели взять молодых, здоровых и сильных ?

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