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Черчесов: «Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир»

15 июня 2021, 14:05
23

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов перед матчем Евро-2020 с Финляндией.

– Надолго ли выбыл Жирков? Готовы ли сыграть Кузяев и Кудряшов?

– По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия вчера пропустил. Головин тренировался в легкой форме. Не только мы недосчитываемся игроков. И подготовка меняется, и подход к каждому игроку.

  • Жирков получил травму и был заменен в матче с Бельгией (0:3).
  • Игра России с Финляндией пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.

Источник: Sports.ru
Чемпионат Европы Россия Жирков Юрий Черчесов Станислав
Комментарии (23)
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Юра мы всеPro
1623756196
Так вы всегда немножко тренируетесь, это по игре видно. Бельгия не вспотела, а Жирков - бедняга симулировал травму, чтобы только с поля свалить. Настолько велико желание заработать, что видимо с поля его только вынесут - сам не уйдет.
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NewLife
1623757031
Косноязычие смешит: "Головин тренировался в легкой форме" - обычно он тренируется в рыцарских доспехах))
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Fusballer
1623757293
И зачем было приглашать Жиркова?
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серега кашин
1623757356
от него не так и много пользы в его возрасте, значит невелика потеря
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yorgenbarenz
1623758134
Чабан наспех собрал тех,кого знает в лицо и продолжил разводить рыбу....
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subbotaspartak
1623761347
Потеряли? звоните в МЧС.
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JTherry
1623761796
Валентинычу Стас вернул паспорт...) на свободу - с чистой совестью!
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Дедуктор
1623762336
Верно подмечено. В финале может не хватить опыта Жиркова. Могут и не победить французов.
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oyabun
1623762933
По игре с Бельгией постоянно задавался вопросом "Что делает Жирков на поле?". Предполагаю что по мнению нашего тренера чего то там "цементирует". Да вот только цемент какой то попался некачественный. Пусть отдыхает наш заслуженный, его всё равно на поле заметно не было. Заканчивать надо вовремя.
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koli4ka
1623765164
боюсь предположить,что после неудачи с финнами,следующего придется терять уже самого Саламыча,не дай бог!!!
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