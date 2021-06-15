Черчесов: «Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о состоянии футболистов перед матчем Евро-2020 с Финляндией.
– Надолго ли выбыл Жирков? Готовы ли сыграть Кузяев и Кудряшов?
– По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия вчера пропустил. Головин тренировался в легкой форме. Не только мы недосчитываемся игроков. И подготовка меняется, и подход к каждому игроку.
- Жирков получил травму и был заменен в матче с Бельгией (0:3).
- Игра России с Финляндией пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Начало – в 16:00 мск.
Источник: Sports.ru