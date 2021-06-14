Агент Эриксена: «Кристиан хочет поддержать партнеров по сборной в матче с Бельгией»

Мартин Шутс, агент полузащитника «Интера» и сборной Дании Кристиана Эриксена, рассказал о самочувствии своего клиента.

«Мы разговаривали с ним. Он шутил и был в хорошем настроении. Он хочет понять, что с ним случилось. Углубленные обследования займут некоторое время. Для Кристиана радостно от того, сколько любви вокруг. Он получил сообщения со всего мира.

Кристиан не сдастся. Он и его семья благодарят всех. Теперь ему нужно отдохнуть. Он останется под наблюдением, возможно, до вторника. А потом Кристиан хочет поддержать своих партнеров по сборной в матче с Бельгией», – сказал агент.