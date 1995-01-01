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    Кузяев, Дивеев и Кудряшов тренируются в общей группе сборной. Жирков проходит реабилитацию

    Сборная России продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

    По информации «Чемпионата», в сегодняшней тренировке сборной не участвовал защитник Юрий Жирков. 37-летний футболист остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий.

    Защитники Игорь Дивеев и Фeдор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев начали тренировку в общей группе.

    • Россия сыграет с Финляндией в среду, 16 июня. Начало встречи – в 16:00 по Москве.
    • Команды рассудит голландец Данни Маккели..
    • Россияне стартовали на Евро с разгромного поражения от Бельгии (0:3), а финны – с минимальной победы над Данией (1:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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