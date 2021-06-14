Кузяев, Дивеев и Кудряшов тренируются в общей группе сборной. Жирков проходит реабилитацию

Сборная России продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.
По информации «Чемпионата», в сегодняшней тренировке сборной не участвовал защитник Юрий Жирков. 37-летний футболист остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий.
Защитники Игорь Дивеев и Фeдор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев начали тренировку в общей группе.
- Россия сыграет с Финляндией в среду, 16 июня. Начало встречи – в 16:00 по Москве.
- Команды рассудит голландец Данни Маккели..
- Россияне стартовали на Евро с разгромного поражения от Бельгии (0:3), а финны – с минимальной победы над Данией (1:0).
Источник: «Чемпионат»