Кузяев, Дивеев и Кудряшов тренируются в общей группе сборной. Жирков проходит реабилитацию

Сборная России продолжает подготовку к матчу 2-го тура группового этапа Евро-2020 с Финляндией.

По информации «Чемпионата», в сегодняшней тренировке сборной не участвовал защитник Юрий Жирков. 37-летний футболист остался в отеле для прохождения индивидуальных реабилитационных мероприятий.

Защитники Игорь Дивеев и Фeдор Кудряшов, а также полузащитник Далер Кузяев начали тренировку в общей группе.