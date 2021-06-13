Беллингем – самый молодой игрок в истории Евро

Сборная Англии минимально победила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

На 82-й минуте у англичан на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он заменил Гарри Кейна.

Беллингем стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Ему 17 лет и 349 дней, он побил рекорд защитника сборной Нидерландов Йетро Виллемса (18 лет и 71 день на Евро-2012).