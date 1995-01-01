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    Беллингем – самый молодой игрок в истории Евро

    Сборная Англии минимально победила Хорватию в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    На 82-й минуте у англичан на поле вышел полузащитник Джуд Беллингем. Он заменил Гарри Кейна.

    Беллингем стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы. Ему 17 лет и 349 дней, он побил рекорд защитника сборной Нидерландов Йетро Виллемса (18 лет и 71 день на Евро-2012).

    • Беллингем играет за дортмундскую «Боруссию».
    • В прошедшем сезоне Бундеслиги он провел 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Сегодня, 18:06
    Комментарии3
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      Рейтинг: +654

      JI e x a 29 минут назад

      Зато у нас в составе есть самый старый игрок =) Так сказать, для соблюдения вселенского баланса =)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +47858

      portero 34 минуты назад

      А у нас Черчес набирает игроков которые на пенсии и в основе уже не играют...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      Denis199244 1 час назад

      В Сборной России Жирков самый молодой

      1
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