Главные новости дня. Бельгия разгромила Россию, Эриксена реанимировали после потери сознания в матче с Финляндией

«РБ-Спорт»: «Спартак» заплатит Ташаеву 800 тысяч за расторжение контракта.

Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия».

«Милан» может купить Азмуна.

Над базой сборной Нидерландов пролетел самолет с баннером с призывом играть по схеме 4-3-3.

Эриксен потерял сознание в матче с Финляндией, ему делали непрямой массаж сердца.

«Кристиан вне опасности». Эриксен находится в сознании, может дышать и говорить.

Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали.

Евро-2020. Дания дома проиграла Финляндии, Хейбьерг не реализовал пенальти. Счет ударов – 23:1 в пользу датчан.

Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе.