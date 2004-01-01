Главные новости дня. Бельгия разгромила Россию, Эриксена реанимировали после потери сознания в матче с Финляндией

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4227

      solodealer 2 часа назад

      Насмешили: "...Главные новости дня. Бельгия разгромила Россию, ..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9233

      alex1951 2 часа назад

      Пусть Чабан с Дрочилой теперь ищут нужные слова ,чтобы заср....мозги честному люду))))....
      И уж поверьте,так и будет.....

      0
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      ...
      Рейтинг: +19729

      slavutiq70 > alex1951 2 часа назад

      Ну вот наивный , ты что рассчитывал что наши могут победить???Бельгия сейчас занимает первое место в мире в рейтинге УЕФА ,,,

      1
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      ...
      Рейтинг: +4227

      solodealer > slavutiq70 2 часа назад

      точно)+

      0
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      ...
      Рейтинг: +6431

      Владислав Vlad > alex1951 2 часа назад

      Чабан так и скажет - "Ребята расстроились после новостей из Дании"........)

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