Евро-2020. Дания дома проиграла Финляндии, Хейбьерг не реализовал пенальти. Счет ударов – 23:1 в пользу датчан

Сборная Финляндии победила в первом же своем матче на Евро в истории. В Копенгагене обыграна Дания. Соотношение ударов по воротам – 23:1 в пользу датчан.

На 74-й минуте пенальти не реализовал полузащитник Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Матч прерывали более чем на 1,5 часа из-за внезапной потери сознания полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.

Финляндия в следующем туре сыграет против России в Санкт-Петербурге.

Евро-2020. Группа В. 1-й тур

Дания – Финляндия – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Похьянпало, 60.

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