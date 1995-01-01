Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: угадай футболиста по любимому животному
    Тест: угадай футболиста по любимому животному

    Евро-2020. Дания дома проиграла Финляндии, Хейбьерг не реализовал пенальти. Счет ударов – 23:1 в пользу датчан

    Сборная Финляндии победила в первом же своем матче на Евро в истории. В Копенгагене обыграна Дания. Соотношение ударов по воротам – 23:1 в пользу датчан.

    На 74-й минуте пенальти не реализовал полузащитник Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг.

    Матч прерывали более чем на 1,5 часа из-за внезапной потери сознания полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.

    Финляндия в следующем туре сыграет против России в Санкт-Петербурге.

    Евро-2020. Группа В. 1-й тур

    Дания – Финляндия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Похьянпало, 60.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:29
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7528

      житель СПб 33 минуты назад

      Что показал матч? Кроме трагического события... Датчанам судьи на их поле явно подсуживают и будут это делать и в матче с нами. Матч с ними будет очень тяжелый... И многое будет зависить от того, как мы сыграем с финнами, а они - с Бельгией. И надо играть быстрее! Они играют быстрее. чем Бельгия...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Sergicious 53 минуты назад

      Напомнили Греков в 2004 году. Градецки респект!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Marley Bob 1 час назад

      Историческая победа Финляндии.и они уже совсем не аутсайдеры группы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12861

      KLIM777 1 час назад

      пенальти можно было пробить нормально, а не вот это представление кретина

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1024

      Хейтер Аларм 1 час назад

      теперь шансы россии на выход практически равны 0

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19714

      slavutiq70 > Хейтер Аларм 48 минут назад

      Наоборот теперь есть шанс выиграть у Финнов(если бы они проиграли то отступать им не куда было бы) и ничейку с Данией,,,,,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1024

      Хейтер Аларм > slavutiq70 9 минут назад

      сомневаюсь, что мы с Данией ничейку скатаем

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86252
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66117
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru