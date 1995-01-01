Евро-2020. Дания дома проиграла Финляндии, Хейбьерг не реализовал пенальти. Счет ударов – 23:1 в пользу датчан

Что показал матч? Кроме трагического события... Датчанам судьи на их поле явно подсуживают и будут это делать и в матче с нами. Матч с ними будет очень тяжелый... И многое будет зависить от того, как мы сыграем с финнами, а они - с Бельгией. И надо играть быстрее! Они играют быстрее. чем Бельгия...
Сборная Финляндии победила в первом же своем матче на Евро в истории. В Копенгагене обыграна Дания. Соотношение ударов по воротам – 23:1 в пользу датчан.
На 74-й минуте пенальти не реализовал полузащитник Дании Пьер-Эмиль Хейбьерг.
Матч прерывали более чем на 1,5 часа из-за внезапной потери сознания полузащитником датчан Кристианом Эриксеном.
Финляндия в следующем туре сыграет против России в Санкт-Петербурге.
Евро-2020. Группа В. 1-й тур
Гол: 0:1 – Похьянпало, 60.