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«Милан» может купить Азмуна

12 июня 2021, 13:33
13

«Милан» рассчитывает усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб интересуется Оливье Жиру из «Челси», но может подписать еще одного форварда.

Цель миланцев – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Альтернативный вариант – Мауро Икарди из «ПСЖ».

  • В прошедшем сезоне иранец забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
  • Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.
  • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Россия. Премьер-лига Милан Зенит Азмун Сердар
Комментарии (13)
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Prokop1992
1623495138
Милан просто обязан купить Азмуна, иначе Дзюба его точно чпокнет рано или поздно. Спасите Сердара!
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Garrincha58
1623496486
не может! так как Милан много не даст за него, а Зенит наверняка хочет минимум 25
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PAREVG.
1623498419
Не отпустит его Зенит. Угробит ему всю карьеру, но сейчас не отпустит. Он их лучший нападающий, если уйдёт, надо другого искать, и не факт что заиграет, и не как Малком, вечно травмирован окажется...
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portero
1623500837
также как и Жиру, могут но нет никаких предложений.... когда суммы хотя бы озвучат тогда уже можно говорить о желании провести сделку.
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Дедуктор
1623506141
Продавать надо не Азмуна, а Семака. Зениту нужен тренер, для которого очевидной задачей будет менять статус Зенита на более высокий. Зенит должен становиться великим клубом, а для этого нужна соответствующая психология. И игроков, и тренеров. Семак в этом плане фигура несоответствующая. Вредная фигура.
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zigbert
1623507093
Изменят Азмуну контракт на улучшенных условиях и он останется в Зените.
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житель СПб
1623510440
Совершенно не вижу смысла для Зенита продавать Азмуна. Совершенно! Разве только от 50 тысяч вверх - для покупки пару других хорошего уровня. Но это сказки.
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Sancho010365
1623522607
Какая психология, Азмуну пока 26, Зениту как и всем остальным клубам России в Европе ничего не светит, сейчас такое состояние, что Зенит и в четвёртый раз станет чемпионом и пятый, но в Европе нулевой, пока не будут играть свои воспитанники. Точка! Если уйдёт в Милан, только здорово, пока этот клуб на ходу, за Азмуна буду только рад, он молодец нам принёс много позитива и в Рубине и в Ростове и Зените.
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paracetamol
1623527955
30 лямов и ни копейки меньше за Сердара!
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Hektor 84
1623536945
А как же шлюба? Моур с Ромы не звонил?
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