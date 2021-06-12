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    «Милан» может купить Азмуна

    «Милан» рассчитывает усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    По информации источника, итальянский клуб интересуется Оливье Жиру из «Челси», но может подписать еще одного форварда.

    Цель миланцев – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Альтернативный вариант – Мауро Икарди из «ПСЖ».

    • В прошедшем сезоне иранец забил 19 голов и сделал 6 ассистов в 29 матчах.
    • Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до июня 2022 года.
    • Рыночная стоимость Азмуна – 25 миллионов евро.

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2486

      Дедуктор 2 минуты назад

      Продавать надо не Азмуна, а Семака. Зениту нужен тренер, для которого очевидной задачей будет менять статус Зенита на более высокий. Зенит должен становиться великим клубом, а для этого нужна соответствующая психология. И игроков, и тренеров.
      Семак в этом плане фигура несоответствующая. Вредная фигура.

      0
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      Рейтинг: +47754

      portero 1 час назад

      также как и Жиру, могут но нет никаких предложений.... когда суммы хотя бы озвучат тогда уже можно говорить о желании провести сделку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2858

      PAREVG. 2 часа назад

      Не отпустит его Зенит. Угробит ему всю карьеру, но сейчас не отпустит. Он их лучший нападающий, если уйдёт, надо другого искать, и не факт что заиграет, и не как Малком, вечно травмирован окажется...

      2
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      Рейтинг: +13085

      Garrincha58 2 часа назад

      не может! так как Милан много не даст за него, а Зенит наверняка хочет минимум 25

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      Рейтинг: +5649

      Томик > Garrincha58 35 минут назад

      С "Миланом" можно договориться как угодно. В любом случае - это плюс для "Зенита" будет, даже если просто рядом будут упоминаться эти клубы. А если ещё и деньги дадут, да какую-нибудь надбавку за выигрыш трофеев прописать(и(или) процент от следующей продажи) плюс задекларировать дружеские отношения клубов в дальнейшем... Никакими 25 миллионами это не купить.

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      Рейтинг: +11

      Prokop1992 3 часа назад

      Милан просто обязан купить Азмуна, иначе Дзюба его точно чпокнет рано или поздно. Спасите Сердара!

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      Рейтинг: +6869

      "supermax" > Prokop1992 2 часа назад

      ахахах....фонд "спасем азмуна"

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