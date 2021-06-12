«Милан» может купить Азмуна

«Милан» рассчитывает усилить атаку во время летнего трансферного окна, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, итальянский клуб интересуется Оливье Жиру из «Челси», но может подписать еще одного форварда.

Цель миланцев – нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Альтернативный вариант – Мауро Икарди из «ПСЖ».