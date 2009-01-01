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    Над базой сборной Нидерландов пролетел самолет с баннером с призывом играть по схеме 4-3-3

    Болельщики сборной Нидерландов считают, что команда должна играть на Евро-2020 по схеме 4-3-3. Чтобы донести свое желание, они использовали самолет.

    Воздушное судно пролетело над базой Нидерландов с прикрепленным баннером. На полотнище написано обращение к главному тренеру Франку де Буру: «Франк, играй 4-3-3!».

    • Завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют против Украины.
    • Де Бур тренирует команду с прошлого года.
    • Единственный раз Нидерланды выиграли Евро в 1988 году, победив в финале СССР.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2802

      AZ 3 минуты назад

      Кто этого дятла вообще в сборную поставил... Когда он ушел из Аякса, болельщики Амстердама были рады... Так это чудо в сборной появилось... Да еще и схему команды поменял....

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      Рейтинг: +128

      Guinnesss 3 минуты назад

      А над базой сборной России пролетела фанера =)

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