Над базой сборной Нидерландов пролетел самолет с баннером с призывом играть по схеме 4-3-3

Болельщики сборной Нидерландов считают, что команда должна играть на Евро-2020 по схеме 4-3-3. Чтобы донести свое желание, они использовали самолет.
Воздушное судно пролетело над базой Нидерландов с прикрепленным баннером. На полотнище написано обращение к главному тренеру Франку де Буру: «Франк, играй 4-3-3!».
- Завтра, 13 июня, Нидерланды сыграют против Украины.
- Де Бур тренирует команду с прошлого года.
- Единственный раз Нидерланды выиграли Евро в 1988 году, победив в финале СССР.
Источник: твиттер УЕФА