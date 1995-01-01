Za иббись!!! Бельгия разгромила Россию!
С Днём России в СПБ, сограждане!
Это не футбол - а голимая .уета!
В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Перед стартовым свистком бельгийцы преклонили колено в знак солидарности движению Black Lives Matter.
Трибуны освистали акцию. Сборная России колено преклонять не стала.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.
- Россия играет в белой, гостевой, форме.
- В составе сборной Бельгии есть темнокожие игроки.
Фото: телеграм-канал «Мутко против».