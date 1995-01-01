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    Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали

    В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Перед стартовым свистком бельгийцы преклонили колено в знак солидарности движению Black Lives Matter.

    Трибуны освистали акцию. Сборная России колено преклонять не стала.

    Фото: телеграм-канал «Мутко против».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:05
    Комментарии54
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      Рейтинг: +7141

      GoLenaStop 22 секунды назад

      Za иббись!!! Бельгия разгромила Россию!
      С Днём России в СПБ, сограждане!
      Это не футбол - а голимая .уета!

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      Рейтинг: +4200

      solodealer 4 минуты назад

      Лукаку только что вкатил третий...
      Ещё раз: вставать или не встатвать на колено ДО ИГРЫ - личное дело каждого))) Главное - во время игры РАКОМ НЕ СТОЯТЬ!))))

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      Рейтинг: +7141

      GoLenaStop > solodealer 1 минуту назад

      !!!

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      Рейтинг: +4200

      solodealer 13 минут назад

      Вставать на колено или с колен - личное дело каждого. Зря тут Бомба провоцирует народ...
      Мы со своей мумией на красной площади тоже, скажем так, в глазах других выглядим ...

      0
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      Рейтинг: +104

      Scorp 63 17 минут назад

      Какая-то Бельгия(не сразу на карте мира-то найдёшь) на "коленях" поставила "раком" сборную России(самое большое государство в мире)!!! Стыдобище...

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      Рейтинг: +3794

      Из Твери Леха 30 минут назад

      А Лукаку-то зачем встал?

      2
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      Рейтинг: +820

      balam > Из Твери Леха 25 минут назад

      рабовладелец или дебил

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      Рейтинг: +4200

      solodealer > Из Твери Леха 11 минут назад

      Лукаку на колени встаёт когда и где хочет ДО ИГРЫ)))
      А вот в игре... на коленях перед ним противник ползает...И ВСТАТЬ НА МОЖЕТ...

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      Рейтинг: +4200

      solodealer > Из Твери Леха 4 минуты назад

      Лукаку только что вкатил третий... Ещё раз: вставать или не встатвать на колено ДО ИГРЫ - личное дело каждого))) Главное - во время игры РАКОМ НЕ СТОЯТЬ!)+

      0
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      Рейтинг: +1106

      Dr.Metal 39 минут назад

      Пусть перед белыми на колено встают

      3
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      Рейтинг: +11156

      paracetamol 50 минут назад

      Сборная России колено преклонять не стала и правильно сделала. Проблемы ч-ж пусть решают сами ч-ж.пые. Нам-то какое дело?

      2
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      Рейтинг: -106

      American-Patriot 52 минуты назад

      Рашка дегралирует - это было понятно, когда хоккеисты проиграли пацанам из Канады. Сегодня же деградация продолжается.

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      Рейтинг: +19714

      slavutiq70 59 минут назад

      Нехер в наш дом нести свой бред ,,,У себя там сума сходите,,,

      3
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      Рейтинг: +3846

      TOMSON 1 час назад

      Красавцы. Честный ответ на даную акцию...

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