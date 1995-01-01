Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали

В эти минуты проходит матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Перед стартовым свистком бельгийцы преклонили колено в знак солидарности движению Black Lives Matter.

Трибуны освистали акцию. Сборная России колено преклонять не стала.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию.

Россия играет в белой, гостевой, форме.

В составе сборной Бельгии есть темнокожие игроки.

Фото: телеграм-канал «Мутко против».