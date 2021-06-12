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  • Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия»

Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия»

12 июня 2021, 12:41
12

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал партнеров по сборной России, которые, по его мнению, готовы выступать за европейские клубы.

«Роман Зобнин, сто процентов.

Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение.

Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», – сказал Головин.

  • Сегодня сборная России стартует на Евро-2020 матчем с Бельгией.
  • Сам Головин перешел в «Монако» летом 2018 года.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Россия. Премьер-лига Россия Дзюба Артем Джикия Георгий Зобнин Роман Головин Александр
Комментарии (12)
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Юра мы всеPro
1623491577
После приключений итальянца Кокорина, путь нашим в Европу заказан, тем более вышеперечисленным деревяшкам. У Дзюбы возраст и мягко скажем вакуум в черепной коробке, ну а Джикия за рубежом, вообще анекдот, я как не совсем равнодушный к Спартаку, посмеюсь над этим первый
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vladimir-7
1623492259
Из названных, выбрал бы только Р. Зобнина, но отдал бы его к хорошему европейскому тренеру для "огранки" и чуть-чуть по-раньше бы.
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Вомбат
1623492755
Все правильно Головин сказал. Джикия спокойно может пойт в какую-нибудь европейскую команду. Например в Сьон или Грассхоперс. Ну а Жилина или Работнички таког защитника с руками оторвут. Зобнин вполне мог бы играть в Эредивизии, например, в Тен Хааг (до Витесса он не дотянул), или даже в бельгийском Мукроне. Короче, в какую-нибудь команду каждый из трех мог бы запросто устроиться. А вот остальные...
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insider_retro
1623495449
Готовых играть в Европе у нас достаточно... Только желающих уходить из РПЛ мало☝
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filosof sparty
1623496844
Дзюба хорош, но стар. Джикия последние года полтора сильно сдал и постоянно ошибается позиционно. А вот Рома однозначно в европейском середняке не потерялся бы и возможно даже продолжил прогрессировать
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Axe111
1623499485
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХААХАХАХХХАХ
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Дедуктор
1623505141
Правильно говорит. Но забыл Соболева. Соболь - очень крутой игрок. Который вполне может выйти на уровень кейна-левандовски. Амбиций только чутка включить.
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