Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия»

Правильно говорит. Но забыл Соболева. Соболь - очень крутой игрок. Который вполне может выйти на уровень кейна-левандовски. Амбиций только чутка включить.
Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал партнеров по сборной России, которые, по его мнению, готовы выступать за европейские клубы.
«Роман Зобнин, сто процентов.
Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение.
Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», – сказал Головин.
- Сегодня сборная России стартует на Евро-2020 матчем с Бельгией.
- Сам Головин перешел в «Монако» летом 2018 года.