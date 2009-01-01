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    Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал партнеров по сборной России, которые, по его мнению, готовы выступать за европейские клубы.

    «Роман Зобнин, сто процентов.

    Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение.

    Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», – сказал Головин.

    • Сегодня сборная России стартует на Евро-2020 матчем с Бельгией.
    • Сам Головин перешел в «Монако» летом 2018 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2486

      Дедуктор 18 минут назад

      Правильно говорит. Но забыл Соболева. Соболь - очень крутой игрок. Который вполне может выйти на уровень кейна-левандовски. Амбиций только чутка включить.

      0
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      Рейтинг: +3042

      Axe111 1 час назад

      АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХААХАХАХХХАХ

      2
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      Рейтинг: +4839

      filosof sparty 2 часа назад

      Дзюба хорош, но стар. Джикия последние года полтора сильно сдал и постоянно ошибается позиционно. А вот Рома однозначно в европейском середняке не потерялся бы и возможно даже продолжил прогрессировать

      2
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      Рейтинг: +268

      R_a_i_n > filosof sparty 12 минут назад

      Сам Джикию ругаю постоянно. В его защиту могу сказать, что Спартак без опорной зоны играет постоянно. Там любой защитник может по плыть.

      0
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      Рейтинг: +66133

      insider_retro 3 часа назад

      Готовых играть в Европе у нас достаточно...
      Только желающих уходить из РПЛ мало☝

      6
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      Рейтинг: +8661

      Вомбат 3 часа назад

      Все правильно Головин сказал. Джикия спокойно может пойт в какую-нибудь европейскую команду. Например в Сьон или Грассхоперс. Ну а Жилина или Работнички таког защитника с руками оторвут. Зобнин вполне мог бы играть в Эредивизии, например, в Тен Хааг (до Витесса он не дотянул), или даже в бельгийском Мукроне. Короче, в какую-нибудь команду каждый из трех мог бы запросто устроиться. А вот остальные...

      0
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      Рейтинг: +7195

      САДЫЧОК > Вомбат 3 часа назад

      Никто не купит это бородатое чудо ! Его уровень пердив !

      4
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      Рейтинг: +13085

      Garrincha58 > Вомбат 2 часа назад

      но кто же из них пойдёт на пятикратное понижение в зарплате и потом про них просто забудут это они тут звёзды "мыльной оперы"

      0
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      Рейтинг: +3373

      serppion > Вомбат 1 час назад

      В Сьоне, Грассхоперсе, в бельгийском Мукроне они сразу потеряют статус звезд. Это им надо? Переживут ли они свою лопнувшую надутость?

      1
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      Рейтинг: +18289

      vladimir-7 3 часа назад

      Из названных, выбрал бы только Р. Зобнина, но отдал бы его к хорошему
      европейскому тренеру для "огранки" и чуть-чуть по-раньше бы.

      4
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      Рейтинг: +22896

      silver29 3 часа назад

      Они то готовы, а вот в Европе их не ждут и не приглашают.

      2
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      Рейтинг: +108

      Юра мы всеPro 4 часа назад

      После приключений итальянца Кокорина, путь нашим в Европу заказан, тем более вышеперечисленным деревяшкам. У Дзюбы возраст и мягко скажем вакуум в черепной коробке, ну а Джикия за рубежом, вообще анекдот, я как не совсем равнодушный к Спартаку, посмеюсь над этим первый

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