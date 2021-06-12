Головин – о футболистах сборной, готовых к игре в Европе: «Зобнин, Дзюба, Джикия»

Полузащитник «Монако» Александр Головин назвал партнеров по сборной России, которые, по его мнению, готовы выступать за европейские клубы.
«Роман Зобнин, сто процентов.
Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение.
Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне», – сказал Головин.
- Сегодня сборная России стартует на Евро-2020 матчем с Бельгией.
- Сам Головин перешел в «Монако» летом 2018 года.
Источник: Официальный сайт УЕФА