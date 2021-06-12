⚡ Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии. Россияне уступили этому сопернику во всех официальных встречах.

Россия не выиграла во всех свои 12 матчах Евро, где уступала по ходу встречи (две ничьи, десять поражений).

Матч Бельгия – Россия посетило более 26 тысяч болельщиков. На текущий момент это самая посещаемая игра турнира.

Россия после первого тура занимает в группе последнее место. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против Финляндии (16 июня).

Евро-2020. Группа В. 1-й тур

Бельгия – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лукаку, 10; 2:0 – Менье, 34; 3:0 – Лукаку, 88.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Карраско (Прат, 77), Лукаку.

Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Баринов (Дивеев, 46), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30 (Миранчук, 63)), Головин, Дзюба.

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