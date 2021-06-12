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  • ⚡ Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе

⚡ Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе

12 июня 2021, 23:52
156

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии. Россияне уступили этому сопернику во всех официальных встречах.

Россия не выиграла во всех свои 12 матчах Евро, где уступала по ходу встречи (две ничьи, десять поражений).

Матч Бельгия – Россия посетило более 26 тысяч болельщиков. На текущий момент это самая посещаемая игра турнира.

Россия после первого тура занимает в группе последнее место. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против Финляндии (16 июня).

Евро-2020. Группа В. 1-й тур

Бельгия – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Лукаку, 10; 2:0 – Менье, 34; 3:0 – Лукаку, 88.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Карраско (Прат, 77), Лукаку.

Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Баринов (Дивеев, 46), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30 (Миранчук, 63)), Головин, Дзюба.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия
Комментарии (156)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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sерж
1623531461
с праздником россияне
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Из Твери Леха
1623531590
Закончилось это мучение. Двоякое чувство. С одной стороны все правильно: играли против первого номера рейтинга фифа, пусть даже и 30-тених и без Де Брюйне и Витцеля, исход заранее был ясен, рвать одно место после 2-0? Зачем? Коту понятно, что все силы будут потрачены на Данию и Финляндию. Но! Хотя бы что-то внятное в атаке можно было исполнить! Это же просто импотенция. За ошибки даже не скажу, больше огорчила атака, которой не было. А вот что еще вечер подпортило, так это назначение то ли тренера, то ли говоруна - талалаева в пару Стогниенко? На кой черт? Чтобы переговорить одного из лучших комментаторов страны? Он только и делал, что лизал, да говорил бред. Не слышать бы больше эту говорящую голову никогда!
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фанат джигурды
1623531701
Спасибо россиянину Марио за единственный удар в створ ворот Бельгии.
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JTherry
1623531843
Черчесов: "Мы не собираемся устраивать день открытых дверей в День России..." - а что это было сегодня? дзюпа - Лукаку для тебя учебное пособие игры в нападении... в общем и целом надежды были не самые большие на победу, но хотя бы на ничейку...
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BarStep
1623532096
Ахренеть! Куртуа за матч набрал полтора кило веса..
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GoLenaStop
1623532462
Хууйня, мы живём в 2021 году, а чемпионат 2020. На хер не нужен прошлый год! Хи!
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Рубинище
1623533060
наша сборная, стране даже, не галстук подарила, а поздравила по полной. Чучелу. вся страна говорила, что вратарь привоз, Жирков уже всё и без практики. Черышев скамейку полирует и лечится какого он в сборной, да ещё с бельгийцами.? Про защитника Ахмата и писать не хочу. Оздоев мертвущий-его на пушечный выстрел к сборной подпускать нельзя. Бельгийцы то пешком ходили и ничего не показали, но наши даже в створ пробить не могут, дома-ну писец. Марио только сумел разочек.
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mirspirs25
1623539223
Шунин: никакой харизмы, никакого авторитета, замечательный первый номер сборной. Джикия - что в спартаке бардак в защите, что в сборной. Ты же типа вице капитан, да в подкатах молодец, но в моменте со вторым голом зачем побежал вместе с дедом, оставив дырень во вратарской. Никакой организации мгры в обороне на пару с шуниным. Семенов - маэстро весь свой потенциал показал в товарняках, а тут закрепил. Шикарная находка, в следующий раз попросите райковича надеть футболку семенова, никто и подмены не заметит. Фернандес - не в форме, не успевал ни тут ни там. Жир - ну деда как будто насильно заставляют выходить в этой сборной и насиловать себя и зрителей. Скорости нет уже, то, что он умеет делать точные кроссы это замечательно, но никто не даст ему лишние 2-3 секунды на посмотреть, подумать и отдать как в рпл. Каравай - вроде живой, в отличие от деда и марио, но тоже дерганый какой-то и без результата. Дивеев - лично у меня вообще сомнений не было в его уровне, он только отточил эти умения - отдавать пушечные передачи (как топоры) в грудь или в голову и привозить, тк скорость как у дзюбы. Баринов - светлое пятно, хорошо вел борьбу, ничего не привез,свою зону выжигал, да, при выходе в контратаку постоянно ошибался в длине передачи, но когда единственный адресат - это дзюба в 40 метрах от тебя, то постоянные ошибки - закономерность. Оздоев - из раза в раз одна и та же картина, не борется, только катает назад и поперек ближнему и рот открывает, просто бесполезный игрок с завышенным чсв, убожество что в защите, что в атаке. За какие заслуги он в сборной, кроме того что ингуши- соседи осов, я ума не приложу. Зоба - никакой сегодня был, но минимум один классический свой удар на верхний ярус. Мухин - делал то, что дела Баринов, вопрос, зачем было снимать баринова, если функционал и исполнение одинаковы. Та же история: свое подбирал, подчищал, отнимал - дальше все закрыты и дзюба где-то вдалеке, но уже не двигающийся вообще. Кузя - не успел запомниться Черышев - ну это типичная картина тренера физрука. Возьмем человека из-за фамилии, посрать в каком он физическом состоянии. Третий такой игрок в этом матче - Вместе с дедом и марио. В итоге один сломался, другой не думаю что улучшил кондиции, ну а денис хорошенечко дизморальнулся. Миранчук - за счет индивидуальных действий придумал полумомент, но когда он вышел, играть уже не с кем было, дзюба уже ползал по полю. Головин - молодец, но ему не с кем было играть весь матч. Ну в первом тайме с дзюбой, а во воором в конце с миранчуком и все, остальные атакующие полузащи стояли на своей половине стараясь отдать шунину. Дзюба - в начале матча хорошо цеплялся трали- вали, но смертельно устал минуте к 25ой, а к 50й уже был при смерти. Что за форма, капитан? Как ты не уставал 90 мин с тамбовом покеры строгать, а тут ползаешь, когда ты капитан и главный пустослов в сборной?
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serppion
1623553733
Время идет, только у нас ничего не меняется. Одни и те же тупые навесы на Бздюбу. А он только топчется и толкается, потому как играть не умеет. Жирков стар, новых Аршавиных нету. Безнадега. В душу плюнули наши "звездочки".
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NewLife
1623562058
Вам не кажется, что качество игры нашей команды обратно пропорционально хайпу, восхвалению на тв,раскраске автобуса и метро, придуркам в кокошниках на трибуне, пиару функционеров на тренировках. Я не слышал ни одного слова критики от тв экспертов. Результат закономерен при таком подходе.
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