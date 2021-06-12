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    ⚡ Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе

    В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии. Россияне уступили этому сопернику во всех официальных встречах.

    Россия не выиграла во всех свои 12 матчах Евро, где уступала по ходу встречи (две ничьи, десять поражений).

    Матч Бельгия – Россия посетило более 26 тысяч болельщиков. На текущий момент это самая посещаемая игра турнира.

    Россия после первого тура занимает в группе последнее место. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против Финляндии (16 июня).

    Евро-2020. Группа В. 1-й тур

    Бельгия – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Лукаку, 10; 2:0 – Менье, 34; 3:0 – Лукаку, 88.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Карраско (Прат, 77), Лукаку.

    Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Баринов (Дивеев, 46), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30 (Миранчук, 63)), Головин, Дзюба.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2021 23:52
    Комментарии129
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      Рейтинг: +126

      mirspirs25 41 минуту назад

      Шунин: никакой харизмы, никакого авторитета, замечательный первый номер сборной. Джикия - что в спартаке бардак в защите, что в сборной. Ты же типа вице капитан, да в подкатах молодец, но в моменте со вторым голом зачем побежал вместе с дедом, оставив дырень во вратарской. Никакой организации мгры в обороне на пару с шуниным.
      Семенов - маэстро весь свой потенциал показал в товарняках, а тут закрепил. Шикарная находка, в следующий раз попросите райковича надеть футболку семенова, никто и подмены не заметит.
      Фернандес - не в форме, не успевал ни тут ни там.
      Жир - ну деда как будто насильно заставляют выходить в этой сборной и насиловать себя и зрителей. Скорости нет уже, то, что он умеет делать точные кроссы это замечательно, но никто не даст ему лишние 2-3 секунды на посмотреть, подумать и отдать как в рпл.
      Каравай - вроде живой, в отличие от деда и марио, но тоже дерганый какой-то и без результата.
      Дивеев - лично у меня вообще сомнений не было в его уровне, он только отточил эти умения - отдавать пушечные передачи (как топоры) в грудь или в голову и привозить, тк скорость как у дзюбы.
      Баринов - светлое пятно, хорошо вел борьбу, ничего не привез,свою зону выжигал, да, при выходе в контратаку постоянно ошибался в длине передачи, но когда единственный адресат - это дзюба в 40 метрах от тебя, то постоянные ошибки - закономерность.
      Оздоев - из раза в раз одна и та же картина, не борется, только катает назад и поперек ближнему и рот открывает, просто бесполезный игрок с завышенным чсв, убожество что в защите, что в атаке. За какие заслуги он в сборной, кроме того что ингуши- соседи осов, я ума не приложу.
      Зоба - никакой сегодня был, но минимум один классический свой удар на верхний ярус.
      Мухин - делал то, что дела Баринов, вопрос, зачем было снимать баринова, если функционал и исполнение одинаковы. Та же история: свое подбирал, подчищал, отнимал - дальше все закрыты и дзюба где-то вдалеке, но уже не двигающийся вообще.
      Кузя - не успел запомниться
      Черышев - ну это типичная картина тренера физрука. Возьмем человека из-за фамилии, посрать в каком он физическом состоянии. Третий такой игрок в этом матче - Вместе с дедом и марио. В итоге один сломался, другой не думаю что улучшил кондиции, ну а денис хорошенечко дизморальнулся.
      Миранчук - за счет индивидуальных действий придумал полумомент, но когда он вышел, играть уже не с кем было, дзюба уже ползал по полю.
      Головин - молодец, но ему не с кем было играть весь матч. Ну в первом тайме с дзюбой, а во воором в конце с миранчуком и все, остальные атакующие полузащи стояли на своей половине стараясь отдать шунину.
      Дзюба - в начале матча хорошо цеплялся трали- вали, но смертельно устал минуте к 25ой, а к 50й уже был при смерти. Что за форма, капитан? Как ты не уставал 90 мин с тамбовом покеры строгать, а тут ползаешь, когда ты капитан и главный пустослов в сборной?

      1
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      Рейтинг: +4861

      filosof sparty > mirspirs25 33 минуты назад

      Зачётная аналитика)

      0
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      Рейтинг: +11175

      paracetamol > mirspirs25 13 секунд назад

      Кто проиграл - игроки или физрук?

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      Рейтинг: +4671

      Fusballer 1 час назад

      Дзюба - топ, остальные не тянут, к сожалению.

      0
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      Рейтинг: +479

      kosmonaft 1 час назад

      обидно досадно но ладно фины нам чуть помогли всё впереди мы верим в перёд Россия

      0
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      Рейтинг: +2914

      Nesterenko 1 час назад

      Дело не в счёте и в поражении, а в самой игре наших. В защите то понятно привозы, а вот почему не было активности в атаке и высокого прессинга это другой вопрос. Если все дело в физике, то плохи наши дела, с финами будут тоже пешком ходить.

      0
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      Рейтинг: +536

      Roma56 1 час назад

      Проклятый Обама, опять ты нам гадишь?!

      1
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      Рейтинг: -1767

      Вот оно чё Михалыч 2 часа назад

      Вот оно чо пацаны, вот оно чо.

      2
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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Реальная правда

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Обосрались

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 1 час назад

      Ты вот побольше пиши про наших пешеходов

      0
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      Рейтинг: -1767

      Вот оно чё Михалыч > minaev23 1 час назад

      Зачем мне писать ? Ваши и так опписали ваших пешеходов.))

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 37 минут назад

      НЕ смогли ***

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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > Вот оно чё Михалыч 35 минут назад

      а ты пиши побольше бро чтоб наши не застаивались

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      Рейтинг: +7213

      САДЫЧОК 2 часа назад

      Бесят придурки Не видящие футбол !Всё обвиняют какого то Шунина и Семенова ..не видя полного Ноля Оздоева и теряющего позицию Джикии , не успевающего Жиркова и абсолютно не готового Черышева с Зобниным , Дивеевым , Миранчуком !

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      Рейтинг: +14398

      JTherry > САДЫЧОК 2 часа назад

      Черчесов говорит, что к "счастью берет огонь на себя"...) явно не угадал с составом - Семенов его главная неудача, и не надо гнать на Джикию, страховавшего все косяки Семенова и Жиркова... с Оздоевым и Черышевым, согласен, "нулевые" были на поле, а Жиркову не на ЧЕ, а на пенсию пора...

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      Рейтинг: +7213

      САДЫЧОК > JTherry 2 часа назад

      Первый гол Джикии . Посмотри , где стоял Семенов , в зоне Джикии , потому что страховал его , потому что тот теряет позицию . Ты хорошо разбираешься , посмотри внимательно ! и остальные голы плод его ошибок в том числе..

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      Рейтинг: +14398

      JTherry > САДЫЧОК 1 час назад

      Семенов сыграл в мяч, который и трогать не надо было, потому что Лукаку оказался бы в офсайде, во втором голе - Шунин отбил мяч перед собой, Менье просто добил его в ворота, а в третьем - Лукаку, отыгравший весь матч, легко обогнал вышедшего на замену "свежего" Дивеева... так в чем вина Джикии, в том, что не дал Лукаку забить еще один? если защитник уходит из своей зоны, его должны страховать защитники соседней зоны, но это тактическая ошибка - вина тренера, "не вложил игрокам в мозг"...

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      Рейтинг: +4861

      filosof sparty > САДЫЧОК 30 минут назад

      А ещё сильнее бесят идиоты считающие, что все вокруг придурки и один он видит реальную картину)))

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    • ...
      Рейтинг: +2263

      kazak161 2 часа назад

      А что мы хотим! Детей с бабскими прическами? У нас в России мужиков не стало совсем! мальчики ходят с женскими прическами похожие на проституток и проституки похожие на мальчиков

      0
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      ...
      Рейтинг: +2555

      minaev23 > kazak161 2 часа назад

      Зато Аксайские рынки закрыли такие же казачки купленные мен...ы ушлёпки...... Так что заканчивай казак типа//////// Ростова в жизнь не видел

      0
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      Рейтинг: +2555

      minaev23 > kazak161 1 час назад

      Ты как медведев в правительстве он вроде есть но и ***** ни кому не нужен

      0
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      Рейтинг: +19729

      slavutiq70 2 часа назад

      Я даже как то не расстроился,,,вот если Финнам проиграют то да вот тогда можно ругать,,,А Бельгия сейчас один из лидеров в мире,,

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      Рейтинг: +6350

      Рубинище 2 часа назад

      наша сборная, стране даже, не галстук подарила, а поздравила по полной. Чучелу. вся страна говорила, что вратарь привоз, Жирков уже всё и без практики. Черышев скамейку полирует и лечится какого он в сборной, да ещё с бельгийцами.? Про защитника Ахмата и писать не хочу. Оздоев мертвущий-его на пушечный выстрел к сборной подпускать нельзя. Бельгийцы то пешком ходили и ничего не показали, но наши даже в створ пробить не могут, дома-ну писец. Марио только сумел разочек.

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