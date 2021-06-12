⚡ Евро-2020. Россия на старте крупно проиграла дома Бельгии и занимает последнее место в группе

Шунин: никакой харизмы, никакого авторитета, замечательный первый номер сборной. Джикия - что в спартаке бардак в защите, что в сборной. Ты же типа вице капитан, да в подкатах молодец, но в моменте со вторым голом зачем побежал вместе с дедом, оставив дырень во вратарской. Никакой организации мгры в обороне на пару с шуниным.
Семенов - маэстро весь свой потенциал показал в товарняках, а тут закрепил. Шикарная находка, в следующий раз попросите райковича надеть футболку семенова, никто и подмены не заметит.
Фернандес - не в форме, не успевал ни тут ни там.
Жир - ну деда как будто насильно заставляют выходить в этой сборной и насиловать себя и зрителей. Скорости нет уже, то, что он умеет делать точные кроссы это замечательно, но никто не даст ему лишние 2-3 секунды на посмотреть, подумать и отдать как в рпл.
Каравай - вроде живой, в отличие от деда и марио, но тоже дерганый какой-то и без результата.
Дивеев - лично у меня вообще сомнений не было в его уровне, он только отточил эти умения - отдавать пушечные передачи (как топоры) в грудь или в голову и привозить, тк скорость как у дзюбы.
Баринов - светлое пятно, хорошо вел борьбу, ничего не привез,свою зону выжигал, да, при выходе в контратаку постоянно ошибался в длине передачи, но когда единственный адресат - это дзюба в 40 метрах от тебя, то постоянные ошибки - закономерность.
Оздоев - из раза в раз одна и та же картина, не борется, только катает назад и поперек ближнему и рот открывает, просто бесполезный игрок с завышенным чсв, убожество что в защите, что в атаке. За какие заслуги он в сборной, кроме того что ингуши- соседи осов, я ума не приложу.
Зоба - никакой сегодня был, но минимум один классический свой удар на верхний ярус.
Мухин - делал то, что дела Баринов, вопрос, зачем было снимать баринова, если функционал и исполнение одинаковы. Та же история: свое подбирал, подчищал, отнимал - дальше все закрыты и дзюба где-то вдалеке, но уже не двигающийся вообще.
Кузя - не успел запомниться
Черышев - ну это типичная картина тренера физрука. Возьмем человека из-за фамилии, посрать в каком он физическом состоянии. Третий такой игрок в этом матче - Вместе с дедом и марио. В итоге один сломался, другой не думаю что улучшил кондиции, ну а денис хорошенечко дизморальнулся.
Миранчук - за счет индивидуальных действий придумал полумомент, но когда он вышел, играть уже не с кем было, дзюба уже ползал по полю.
Головин - молодец, но ему не с кем было играть весь матч. Ну в первом тайме с дзюбой, а во воором в конце с миранчуком и все, остальные атакующие полузащи стояли на своей половине стараясь отдать шунину.
Дзюба - в начале матча хорошо цеплялся трали- вали, но смертельно устал минуте к 25ой, а к 50й уже был при смерти. Что за форма, капитан? Как ты не уставал 90 мин с тамбовом покеры строгать, а тут ползаешь, когда ты капитан и главный пустослов в сборной?
В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная России проиграла Бельгии. Россияне уступили этому сопернику во всех официальных встречах.
Россия не выиграла во всех свои 12 матчах Евро, где уступала по ходу встречи (две ничьи, десять поражений).
Матч Бельгия – Россия посетило более 26 тысяч болельщиков. На текущий момент это самая посещаемая игра турнира.
Россия после первого тура занимает в группе последнее место. Во втором туре команда Станислава Черчесова сыграет в Санкт-Петербурге против Финляндии (16 июня).
Евро-2020. Группа В. 1-й тур
Бельгия – Россия – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Лукаку, 10; 2:0 – Менье, 34; 3:0 – Лукаку, 88.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Боята, Вертонген (Вермален, 77), Кастань (Менье, 27), Дендонкер, Тилеманс, Т. Азар, Мертенс (Э. Азар, 72), Карраско (Прат, 77), Лукаку.
Россия: Шунин, Джикия, Семенов, Фернандес, Жирков (Караваев, 43), Баринов (Дивеев, 46), Оздоев, Зобнин (Мухин, 63), Кузяев (Черышев, 30 (Миранчук, 63)), Головин, Дзюба.