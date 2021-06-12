Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Зырянов – о вылете с Евро-2012: «Важная причина – качество поля»

Зырянов – о вылете с Евро-2012: «Важная причина – качество поля»

12 июня 2021, 19:10
4

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов объяснил, что помешало команде выйти из группы на Евро-2012. Он пожаловался на поле.

«Ехали, чтобы, может быть, показать такой же результат, как на Евро-2008, или даже лучше. Разгром чехов? Мы все прекрасно знали и видели игру и результат Голландии в 2008-м, которая всех разгромила в группе, но споткнулась о нашу команду и вылетела. Реально оценивали силы и возможности.

Приехали играть в Польшу на отвратительное поле, где потратили много сил. Потом была игра с греками на том же поле. Для нашей техничной команды она сложилась неудачно и по результату, и по игре. Это было ожидаемо: если вспомнить поле с чехами, то там оно было ровное и идеальное. Это важная причина, но не буду оправдываться. Сложилось так, как сложилось. И греки, и поляки были физически посильнее нас в этих двух матчах», – сказал Зырянов «Голу».

  • На Евро-2012 Россия в 1-м матче разгромила Чехию, но в итоге заняла 3-е место.
  • Команду тогда тренировал Дик Адвокат, покинувший Россию после турнира.
  • Зырянов сейчас тренирует молодежную команду «Зенита».

Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»

Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката

Источник: «Гол»
Россия. Премьер-лига Россия Зырянов Константин
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1623517457
Пфф
Ответить
111Hunter111
1623518406
Если бабке хрен, то она станет дедкой.
Ответить
Garrincha58
1623518573
а у нас поля лучше что ли особенно в ноябре или в марте да и летом не везде они идеальные так как у нас традиционно нет дорог и нет хороших газонов
Ответить
zigbert
1623583657
С хорошими газонами и у нас возникают проблемы. Для техничных команд это может оказать влияние, однако назвать нашу команду в 2012 году особо техничной будет не совсем верно.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
1
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
1
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
2
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
Все новости
Все новости
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
3
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
25
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
6
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
ФотоВратарь «Динамо» играл с «Локо» в шлеме Петра Чеха
Вчера, 22:43
ФотоАлип схватил Петросяна за лысину после матча с «Факелом»
Вчера, 22:29
5
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
6
«Как это пенальти?»: Шнякин – о скандале в Воронеже
Вчера, 22:07
15
РПЛ. «Динамо» на выезде победило «Локо» (1:0) благодаря пенальти
Вчера, 22:02
24
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:01
2
РПЛ. «Ахмат» и «Крылья Советов» устроили голевую феерию (3:3)
Вчера, 21:59
2
ВидеоОбзор матча «Ахмат» – «Крылья Советов» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:54
Батраков впервые попал в заявку «Галатасарая» на матч
Вчера, 21:35
4
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Вчера, 21:25
Газизова похвалили за продажу игрока в ЦСКА
Вчера, 21:03
1
Ду Кейрос может сменить «Зенит» на Лигу чемпионов
Вчера, 21:01
2
Лидер «Краснодара» выбыл до 2027 года
Вчера, 20:45
3
«Жаль наш футбол, жаль нас всех»: реакция на странную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 20:42
24
«Краснодар» побил рекорд «Зенита»
Вчера, 20:36
Дивееву грозит длительная дисквалификация
Вчера, 20:24
8
Раскрыта точная сумма трансфера Аззи из «Динамо Мх» в ЦСКА
Вчера, 20:02
1
«Зенит» не может – судья поможет!»: Андронов – о поражении «Факела»
Вчера, 19:47
51
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+