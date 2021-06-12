Зырянов – о вылете с Евро-2012: «Важная причина – качество поля»

Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов объяснил, что помешало команде выйти из группы на Евро-2012. Он пожаловался на поле.

«Ехали, чтобы, может быть, показать такой же результат, как на Евро-2008, или даже лучше. Разгром чехов? Мы все прекрасно знали и видели игру и результат Голландии в 2008-м, которая всех разгромила в группе, но споткнулась о нашу команду и вылетела. Реально оценивали силы и возможности.

Приехали играть в Польшу на отвратительное поле, где потратили много сил. Потом была игра с греками на том же поле. Для нашей техничной команды она сложилась неудачно и по результату, и по игре. Это было ожидаемо: если вспомнить поле с чехами, то там оно было ровное и идеальное. Это важная причина, но не буду оправдываться. Сложилось так, как сложилось. И греки, и поляки были физически посильнее нас в этих двух матчах», – сказал Зырянов «Голу».

На Евро-2012 Россия в 1-м матче разгромила Чехию, но в итоге заняла 3-е место.

Команду тогда тренировал Дик Адвокат , покинувший Россию после турнира.

, покинувший Россию после турнира. Зырянов сейчас тренирует молодежную команду «Зенита».

Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»

Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката