Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    2 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    3 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?

    Зырянов – о вылете с Евро-2012: «Важная причина – качество поля»

    Бывший полузащитник сборной России Константин Зырянов объяснил, что помешало команде выйти из группы на Евро-2012. Он пожаловался на поле.

    «Ехали, чтобы, может быть, показать такой же результат, как на Евро-2008, или даже лучше. Разгром чехов? Мы все прекрасно знали и видели игру и результат Голландии в 2008-м, которая всех разгромила в группе, но споткнулась о нашу команду и вылетела. Реально оценивали силы и возможности.

    Приехали играть в Польшу на отвратительное поле, где потратили много сил. Потом была игра с греками на том же поле. Для нашей техничной команды она сложилась неудачно и по результату, и по игре. Это было ожидаемо: если вспомнить поле с чехами, то там оно было ровное и идеальное. Это важная причина, но не буду оправдываться. Сложилось так, как сложилось. И греки, и поляки были физически посильнее нас в этих двух матчах», – сказал Зырянов «Голу».

    • На Евро-2012 Россия в 1-м матче разгромила Чехию, но в итоге заняла 3-е место.
    • Команду тогда тренировал Дик Адвокат, покинувший Россию после турнира.
    • Зырянов сейчас тренирует молодежную команду «Зенита».

    Булыкин: «Греки во время матча на Евро-2004 просили не забивать им третий гол. При нем они не вышли бы из группы»

    Мостовой – о невыходе из группы на Евро-1996: «В сборной было недопонимание, разлад. Игроки кипели, кричали»

    Звезды сборной России вспоминают все наши Евро. Греки просили не забивать им третий, а Зырянов затемпературил и больше не видел Адвоката

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Гол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:10
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13091

      Garrincha58 18 минут назад

      а у нас поля лучше что ли особенно в ноябре или в марте да и летом не везде они идеальные так как у нас традиционно нет дорог и нет хороших газонов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +227

      111Hunter111 20 минут назад

      Если бабке хрен, то она станет дедкой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3042

      Axe111 36 минут назад

      Пфф

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86252
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66117
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru