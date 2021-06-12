Фан-зона в Москве продолжит работу, несмотря на «резкое осложнение» коронавирусной обстановки

Фан-зона, посвященная Евро-2020, продолжит работу в Москве в районе Лужников. На ее деятельность не влияет то, что в столице дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

«Фан-зона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур – как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения. Рассадка там ограничена 5000 мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3500 человек», – сказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.