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    Фан-зона в Москве продолжит работу, несмотря на «резкое осложнение» коронавирусной обстановки

    Фан-зона, посвященная Евро-2020, продолжит работу в Москве в районе Лужников. На ее деятельность не влияет то, что в столице дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

    «Фан-зона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур – как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения. Рассадка там ограничена 5000 мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3500 человек», – сказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

    • Мэр Москвы Сергей Собянин написал: «За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась».
    • С 13 по 20 июня в Москве в ночное время (с 23:00 до 06:00) будет приостановлено оказание услуг общественного питания (за исключением доставки и обслуживания на вынос).
    • Сегодня, 12 июня, в 22:00 по Москве начнется матч Евро-2020 Бельгия – Россия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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