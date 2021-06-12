Фан-зона в Москве продолжит работу, несмотря на «резкое осложнение» коронавирусной обстановки

Фан-зона, посвященная Евро-2020, продолжит работу в Москве в районе Лужников. На ее деятельность не влияет то, что в столице дни с 15 по 19 июня объявили нерабочими в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
«Фан-зона в Лужниках будет работать, так как она имеет закрытый контур – как театры и кинотеатры, и там соблюдены все ограничения. Рассадка там ограничена 5000 мест, на мероприятие была регистрация, но рассчитывают, что придут вообще не более 3500 человек», – сказал глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
- Мэр Москвы Сергей Собянин написал: «За последнюю неделю ситуация с распространением коронавирусной инфекции резко осложнилась».
- С 13 по 20 июня в Москве в ночное время (с 23:00 до 06:00) будет приостановлено оказание услуг общественного питания (за исключением доставки и обслуживания на вынос).
- Сегодня, 12 июня, в 22:00 по Москве начнется матч Евро-2020 Бельгия – Россия.
Источник: РБК