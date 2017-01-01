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    Сорокин – о Евро-2028 в России: «Это было бы очень логично, учитывая нашу инфраструктурную готовность и опыт»

    Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что России по силам принять еще один крупный международный турнир через несколько лет.

    – Планирует ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032?

    – Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.

    Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы – надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие.

    Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе.

    • Россия была страной-хозяйкой ЧМ-2018.
    • В этом году Санкт-Петербург примет 7 матчей Евро-2020.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2818

      FENIX-SL 15 минут назад

      действительно
      куда ж испании то до россии
      куда англии до россии
      куда франции до россии
      куда италии до россии
      безумно логично!
      даже в норвегии футбол куда приятнее

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