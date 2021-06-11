Сорокин – о Евро-2028 в России: «Это было бы очень логично, учитывая нашу инфраструктурную готовность и опыт»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин считает, что России по силам принять еще один крупный международный турнир через несколько лет.

– Планирует ли Россия подать заявку на проведение Евро-2028 или Евро-2032?

– Мне сложно говорить за коллег из РФС. Но я думаю, что это было бы очень логично. Самостоятельная заявка была бы вполне адекватна, учитывая нашу инфраструктурную готовность и наш опыт.

Думаю, по ходу подготовки к этому турниру мы доказали УЕФА, что мы – надежный партнер, готовый к любым поворотам сюжета и готовый оказать содействие.

Если соответствующее решение будет принято со стороны УЕФА, то мы еще раз себя покажем во всей красе.