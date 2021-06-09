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    Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что пока не собирается уходить из профессионального футбола.

    – Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?

    – Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить.

    А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

    • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
    • Россияне на австрийском сборе готовились к финальному турниру Евро-2020.
    • Тренеру в сентябре исполнится 58 лет.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 07:42
    Комментарии19
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      Рейтинг: +37

      Стэнли 1 час назад

      А зря. Давно пора.

      0
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      Рейтинг: +4153

      solodealer 2 часа назад

      Думать Черчесову не надо.
      Дом в Австрии у Стасика уже давно есть...
      Про возраст выхода на пенсию позаботилась Терешкова - ему радовать нас своей сборной до его 65))))

      0
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      Рейтинг: +390

      Лфшт 2 часа назад

      жаль

      1
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      Рейтинг: +4153

      solodealer > Лфшт 2 часа назад

      Да уж)))Как-то он ... опрометчиво))

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      Рейтинг: +19613

      slavutiq70 2 часа назад

      О что о ней то думать там и внукам останется ,,,

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      Рейтинг: +1588

      Январь 59 2 часа назад

      С такой зарплатой пенсию можно перечислять в фонд поддержки правительства.

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      Рейтинг: +26711

      VVM1964 3 часа назад

      Какая пенсия -, " нас и здесь не плохо кормят " ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8289

      NewLife 3 часа назад

      Форелезаводчик, пора уже валить из футбола в торговлю.

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      Рейтинг: +4614

      Fusballer > NewLife 3 часа назад

      Так он уже.

      0
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      Рейтинг: +11121

      paracetamol 3 часа назад

      Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю, нахапал у агентов порядочно, все время всякое г-но в сборную тащил»!

      1
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      Рейтинг: +18225

      vladimir-7 3 часа назад

      С. Черчесов: "Мало того, что Я люблю Австрию, да ещё МНЕ здесь очень
      удобно и приятно, ведь у меня с женой здесь в Австрии "дачка", вот
      поэтому-то, Я и сборную настоял привезти сюда".

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      Рейтинг: +3710

      mutabor0992 3 часа назад

      А зря!В горы поедешь?Заниматься своими прямыми обязанностями.

      2
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      Рейтинг: +11121

      paracetamol > mutabor0992 3 часа назад

      В норы на плато Путорана.

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