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Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

10 июня 2021, 07:42
17

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что пока не собирается уходить из профессионального футбола.

– Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?

– Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить.

А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.

  • Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
  • Россияне на австрийском сборе готовились к финальному турниру Евро-2020.
  • Тренеру в сентябре исполнится 58 лет.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Черчесов Станислав
Комментарии (17)
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Дима Цэ
1623302725
Конечно, за 2,5 ляма в год лучше походить с руками за спиной
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BRO_football
1623303954
Ну так понятное дело. Ему до пенсии ещё минимум 7 лет работать. Хотя, заработанных денег ему хватит, чтобы в старости без пенсии жить.
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Garrincha58
1623305015
Один тренеришко ушёл на пенсию рыбу ловить, другой уже начал её разводить. Папахал бы ты у станка или в шахте тогда давно бы помечтал о пенсии вратаришка тренеришка
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mutabor0992
1623306348
А зря!В горы поедешь?Заниматься своими прямыми обязанностями.
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vladimir-7
1623307446
С. Черчесов: "Мало того, что Я люблю Австрию, да ещё МНЕ здесь очень удобно и приятно, ведь у меня с женой здесь в Австрии "дачка", вот поэтому-то, Я и сборную настоял привезти сюда".
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paracetamol
1623307845
Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю, нахапал у агентов порядочно, все время всякое г-но в сборную тащил»!
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Январь 59
1623309347
С такой зарплатой пенсию можно перечислять в фонд поддержки правительства.
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Лфшт
1623310434
жаль
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Стэнли
1623313153
А зря. Давно пора.
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Axe111
1623324979
А зря...эхх зря
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