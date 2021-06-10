Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что пока не собирается уходить из профессионального футбола.
– Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?
– Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить.
А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.
- Черчесов возглавляет сборную с августа 2016 года.
- Россияне на австрийском сборе готовились к финальному турниру Евро-2020.
- Тренеру в сентябре исполнится 58 лет.
Источник: Sport24