Черчесов: «О пенсии совершенно не думаю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов дал понять, что пока не собирается уходить из профессионального футбола.

– Сборная готовилась в Австрии. Вы любите эту страну. Хотели бы на пенсии осесть здесь?

– Не планирую пока завершать тренерскую карьеру, поэтому и о пенсии совершенно не думаю. Ситуация подскажет, как нужно будет поступить.

А в Австрии мы проводим сборы не потому, что я люблю эту страну, а так как в Нойштифте идеальные условия для подготовки.