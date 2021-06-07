«Астон Вилла» объявила о трансфере Буэндии. Сообщалось, что это рекордная сделка клуба

«Астон Вилла» договорилась с «Норвичем» о переходе вингера Эмилиано Буэндии.
24-летний футболист после ближайшего матча сборной Аргентины пройдет медицинское обследование и завершит трансфер.
Ранее сообщалось, что бирмингемский клуб заплатит за флангового форварда рекордные для себя 33 миллиона фунтов (более 38 миллионов евро).
- Буэндия выступал за «Норвич» с 2018 года.
- В 121 матчах он забил 24 гола и сделал 42 ассиста.
- Аргентинцем интересовался лондонский «Арсенал».
Источник: Официальный сайт «Астон Виллы»