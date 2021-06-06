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    Sky Sports: «Астон Вилла» опередила «Арсенал» в борьбе за форварда Буэндию. Это будет рекордный трансфер для бирмингемцев

    «Астон Вилла» договорилась о трансфере крайнего форварда «Норвича» Эмилиано Буэндии. Планируется, что это будет рекордная покупка для бирмингемцев – 33 миллиона фунтов стерлингов (более 38 миллионов евро).

    В борьбе за Буэндию «Астон Вилла» опередила «Арсенал». Игрок уже прошел медосмотр для нового клуба, отказавшись от предложения из Лондона.

    • На текущий момент рекордной покупкой «Астон Виллы» считается форвард Олли Уоткинс, купленный в прошлом году у «Брентфорда» за 34 миллиона евро.
    • «Норвич» с Буэндией в минувшем сезоне вернулся в АПЛ, выиграв Чемпионшип.
    • Буэндия – лидер минувшего сезона Чемпионшипа по созданным голевым моментам.

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    Источник: Sky Sports

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    06.06.2021 08:44
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