Sky Sports: «Астон Вилла» опередила «Арсенал» в борьбе за форварда Буэндию. Это будет рекордный трансфер для бирмингемцев

«Астон Вилла» договорилась о трансфере крайнего форварда «Норвича» Эмилиано Буэндии. Планируется, что это будет рекордная покупка для бирмингемцев – 33 миллиона фунтов стерлингов (более 38 миллионов евро).
В борьбе за Буэндию «Астон Вилла» опередила «Арсенал». Игрок уже прошел медосмотр для нового клуба, отказавшись от предложения из Лондона.
- На текущий момент рекордной покупкой «Астон Виллы» считается форвард Олли Уоткинс, купленный в прошлом году у «Брентфорда» за 34 миллиона евро.
- «Норвич» с Буэндией в минувшем сезоне вернулся в АПЛ, выиграв Чемпионшип.
- Буэндия – лидер минувшего сезона Чемпионшипа по созданным голевым моментам.
Источник: Sky Sports