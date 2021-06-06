Sky Sports: «Астон Вилла» опередила «Арсенал» в борьбе за форварда Буэндию. Это будет рекордный трансфер для бирмингемцев

«Астон Вилла» договорилась о трансфере крайнего форварда «Норвича» Эмилиано Буэндии. Планируется, что это будет рекордная покупка для бирмингемцев – 33 миллиона фунтов стерлингов (более 38 миллионов евро).

В борьбе за Буэндию «Астон Вилла» опередила «Арсенал». Игрок уже прошел медосмотр для нового клуба, отказавшись от предложения из Лондона.