Агент Баринова – об уходе в другой клуб: «С моей стороны работа ведется всегда»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

«Сейчас нерационально рассуждать о дальнейшей карьере Димы. Впереди чемпионат Европы, поэтому он, так скажем, забыл о клубных делах.

Понятно, что с моей стороны работа ведется всегда, но пока нет смысла. Дима должен готовиться к официальным играм, а там, после Евро уже будет видно, что и как», – сказал агент.