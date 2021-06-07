Агент Баринова – об уходе в другой клуб: «С моей стороны работа ведется всегда»

Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.
«Сейчас нерационально рассуждать о дальнейшей карьере Димы. Впереди чемпионат Европы, поэтому он, так скажем, забыл о клубных делах.
Понятно, что с моей стороны работа ведется всегда, но пока нет смысла. Дима должен готовиться к официальным играм, а там, после Евро уже будет видно, что и как», – сказал агент.
- В прошедшем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
- В мае сообщалось об интересе к российскому хавбеку со стороны «Байера» и «Штутгарта».
Источник: «Спорт-Экспресс»