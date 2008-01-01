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    Агент Баринова – об уходе в другой клуб: «С моей стороны работа ведется всегда»

    Павел Банатин, агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, дал комментарий по поводу будущего своего клиента.

    «Сейчас нерационально рассуждать о дальнейшей карьере Димы. Впереди чемпионат Европы, поэтому он, так скажем, забыл о клубных делах.

    Понятно, что с моей стороны работа ведется всегда, но пока нет смысла. Дима должен готовиться к официальным играм, а там, после Евро уже будет видно, что и как», – сказал агент.

    • В прошедшем сезоне Баринов забил 1 гол и сделал 1 ассист в 17 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.
    • В мае сообщалось об интересе к российскому хавбеку со стороны «Байера» и «Штутгарта».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4587

      Fusballer 7 часов назад

      Конечно ведётся - ищешь, где больше бабок срубить. А на карьеру игроков плевать.

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