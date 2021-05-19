Журналист Арустамян: «Байер», «Штутгарт» интересуются Бариновым

К полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову есть интерес в Германии. За ним следят «Байер» и «Штутгарт».

Оба клуба будут готовы сделать конкретное предложение по футболисту, если его игра на Евро-2020 их удовлетворит.