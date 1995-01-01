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    Журналист Арустамян: «Байер», «Штутгарт» интересуются Бариновым

    К полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову есть интерес в Германии. За ним следят «Байер» и «Штутгарт».

    Оба клуба будут готовы сделать конкретное предложение по футболисту, если его игра на Евро-2020 их удовлетворит.

    • В сезоне-2020/21 Баринов провел 17 матчей, в которых забил гол и сделал 2 результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
    • «Байер» в следующем сезоне выступит в группе Лиги Европы; у «Штутгарта» есть шанс попасть в Лигу конференций по итогам последнего тура Бундеслиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Nobel

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    Сегодня, 11:02
    Комментарии9
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      Рейтинг: +6805

      Alekxei Z. 1 час назад

      Где же они его увидели , если учесть что пол-года лечился ?
      Ну очень средний игрок , слабее молодого Мухина.

      0
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      Рейтинг: +6918

      САДЫЧОК 1 час назад

      Слабый футболист Баринов.Николич не вс егда его ставит в состав и правильно делает !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22310

      Боцман59rus 2 часа назад

      Журналисты интересуются, кто такой Арустамян?

      0
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      Рейтинг: +20825

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Опять ЕСЛИ...

      0
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      Рейтинг: +12246

      Skull_Boy 3 часа назад

      На Евро он будет сидеть в прочном запасе, пока есть 2 бревна - Оздоев и Кузяев

      1
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      Рейтинг: +17649

      vladimir-7 > Skull_Boy 2 часа назад

      А главное, что в сборной есть лысый чурбан, который может
      и не выпустить Баринова. А так, за него надо просить не менее
      20 лимонов евро, только сразу озадачить и пусть думают, но не
      долго.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12246

      Skull_Boy > vladimir-7 2 часа назад

      На счет чабана в точку, но 20 бред, потолок 10-12

      0
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      Рейтинг: +17649

      vladimir-7 > Skull_Boy 1 час назад

      10-12 всегда получат, стартовая цена должна быть 20,
      а потом надо заканчивать за копейки отдавать наших
      молодых игроков, они вон нам свой шлак втюхивают,
      а мы хорошее, но дорого и сегодня, но не завтра
      мелкие и за 3 рубля.

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      Рейтинг: +6918

      САДЫЧОК > Skull_Boy 1 час назад

      ....не чабана а чурбана , он сказал в точку !

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