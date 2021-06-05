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  • Орлов – о сборной России на Евро: «Если проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить»

Орлов – о сборной России на Евро: «Если проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить»

5 июня 2021, 15:39
24

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещe датчане сильные, причeм матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы.

Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и всe прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости. Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое.

Кузяев, Оздоев – это средние игроки, но они всe равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира.

Но для этого надо хорошо подготовиться. Всe зависит от игроков, у которых ещe есть неделя до турнира. То, что играют дома, – это 50% мотивации», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Чемпионат Европы Россия Орлов Геннадий
Комментарии (24)
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Fusballer
1622898575
Главное по мячику попадать, а там уже как получится.
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R_a_i_n
1622899817
Отдайте Гене его таблетки.
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Боцман59rus
1622902358
Ладно Гена, с детства недалекий, но кто у него интервью берет?
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Из Твери Леха
1622904852
Мне кажется, что с Бельгией будет игра на минимум пропущенных мячей, чтоб потом с 3-го места выйти в 1/8 где разница мячей будет играть роль. Короче встанут автобусом глухим все 90 минут вот и вся тактика.
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SanInstructor
1622907619
очередной бред...
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deinego77@yandex.ru
1622910889
дядя гена бредит . сравнивает советских футболистов которые реально играли за страну и этих для рекламы по телеку
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амани
1622911263
ключевое слово тут. ЕСЛИ.....
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Garrincha58
1622915435
и Кузяев и особенно Оздоев не игроки сборной, а Дзюба и Жирков не должны быть игроками старта Вообще не понимаю тренера он стал играть с тремя центральными но у нас в стране даже одного приличного центра нет, а откуда взяться трём и ещё странное решение с Дзюбой выпускает Ионова,а с Соболевым Мостового но они же не сыгранны не лучше было бы наоборот, вопросы вопросы и вопросы....
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vladimir-7
1622916866
Орел ты наш, Бельгию и Данию нашей сборной не проскочить, может быть только с Финляндией удастся это.
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MaxRnD
1622917004
Выход один - окопаться в штрафной и #ерачить добропорядочных бюргеров на подходах по ногам
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