Орлов – о сборной России на Евро: «Если проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

Соперники по групповому этапу – Бельгия, Дания и Финляндия.

Команда 2 из 3 матчей сыграет в Санкт-Петербурге.

«Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещe датчане сильные, причeм матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы.

Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и всe прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости. Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое.

Кузяев, Оздоев – это средние игроки, но они всe равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира.

Но для этого надо хорошо подготовиться. Всe зависит от игроков, у которых ещe есть неделя до турнира. То, что играют дома, – это 50% мотивации», – сказал Орлов.