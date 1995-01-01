Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Орлов – о сборной России на Евро: «Если проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить»

    Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020.

    «Конечно, мы желаем, чтобы сборная России вышла из группы. Но там же ещe датчане сильные, причeм матч будет в Дании. Но если мы проскочим Бельгию, то нас уже будет не остановить. Тогда ребята поверят в свои силы.

    Советских футболистов что всегда подводило? На тренировках они показывали фантастические удары и всe прочее. Но во время матча не хватало психологической устойчивости. Мне кажется, на чемпионате мира ребята поняли, что могут многое.

    Кузяев, Оздоев – это средние игроки, но они всe равно входят в костяк сборной. Плюс Жирков, Дзюба. Они все уже поверили в свои силы. Дай бог, станем побеждать, и крылья будут вырастать по ходу турнира.

    Но для этого надо хорошо подготовиться. Всe зависит от игроков, у которых ещe есть неделя до турнира. То, что играют дома, – это 50% мотивации», – сказал Орлов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:39
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12787

      KLIM777 7 минут назад

      хороший сон

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Стэнли 12 минут назад

      Когда в туалет приспичит, то ничто и никто не остановит! Даже на поле.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3692

      Из Твери Леха 24 минуты назад

      Мне кажется, что с Бельгией будет игра на минимум пропущенных мячей, чтоб потом с 3-го места выйти в 1/8 где разница мячей будет играть роль. Короче встанут автобусом глухим все 90 минут вот и вся тактика.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22576

      Боцман59rus 1 час назад

      Ладно Гена, с детства недалекий, но кто у него интервью берет?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3682

      mutabor0992 1 час назад

      Геша!Твою словесную диарею не остановить.Это-маразм!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2762

      Kollljan 1 час назад

      Ох! Упорят бельгийцы нас по крупному! Весело и в полноги!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22813

      silver29 1 час назад

      Что за пургу генка несет ? Там что кроме Бельгии никого не будет больше ? Хватит, спорт в России находится в глубокой ........ это показали хоккеисты, а в футболистах можно не сомневаться, подтвердят.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6059

      серега кашин 1 час назад

      вот от нее как раз и придется огрезти по крупному

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2222

      swot1205 1 час назад

      с Бельгией мы может только отскочить и неболее....к сожалению

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2804

      FENIX-SL 1 час назад

      ну хватит уже клоунады, пожалуйста
      почему у всех сборные как сборные
      а у нас цирк

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86074
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru