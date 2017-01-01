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    Глава VAR в России Калошин ушел из РФС

    Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин покидает РФС. Вместе с ним уходит советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.

    «Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора. РФС выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!

    Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR!» – говорится в заявлении РФС.

    Ранее сообщалось, что РФС может уволить главу департамента судейства Виктора Кашшаи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 14:34
    Комментарии9
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      Рейтинг: +17989

      vladimir-7 3 минуты назад

      Газпром, судьи в поле и судьи на VAR, так и не нашли общий язык по судейству команд, хотя, в целом, задача Газпрома в этом сезоне ими
      выполнена.

      0
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      Рейтинг: +595

      кран 41 минуту назад

      Вместе с ВАР, надеюсь, ушел?

      1
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      Рейтинг: +6055

      серега кашин 56 минут назад

      попросили свалить, и так много вар накосячил

      0
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      Рейтинг: +9798

      BRO_football 58 минут назад

      На самом деле давно пора было его выгонять, потому что скандалов с ВАРом было много. Но РФС дотерпел до истечения срока договора.

      0
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      Рейтинг: +2509

      Алехсбургер. 1 час назад

      Ушёл-таки..
      По ногам надо было стрелять.

      2
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      Рейтинг: +44849

      MaxRnD > Алехсбургер. 1 час назад

      Вампиров и вурдалаков надо исключительно в голову

      1
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      Рейтинг: +4492

      Fusballer > MaxRnD 1 час назад

      Судя по некоторым решениям, там и так пострадавших на голову много.

      1
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      Рейтинг: +7144

      FanatSerj 1 час назад

      заслуженно )) в этом году не ВАР, а вообще какой то треш был, даже когда её только внедряли на единичные матчи и то лучше было.

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      Рейтинг: +44849

      MaxRnD > FanatSerj 1 час назад

      Это новый высокотехнологичный инструмент кошмарить неугодные клубы за общие бабки

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