Глава VAR в России Калошин ушел из РФС

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин покидает РФС. Вместе с ним уходит советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.

«Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора. РФС выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!

Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR!» – говорится в заявлении РФС.

Ранее сообщалось, что РФС может уволить главу департамента судейства Виктора Кашшаи.