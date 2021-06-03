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Глава VAR в России Калошин ушел из РФС

3 июня 2021, 14:34
23

Руководитель проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин покидает РФС. Вместе с ним уходит советник генерального секретаря Дэвид Эллерей.

«Руководитель проекта VAR в России Леонид Калошин покидает РФС в связи с истечением срока договора. РФС выражает благодарность Леониду Сергеевичу, который стоял у истоков запуска проекта VAR в России и возглавлял данное направление с 2017 года, за высокопрофессиональную работу и желает всяческих успехов в дальнейшей карьере!

Также в связи с завершением контракта сотрудничество с РФС прекращает специальный советник генерального секретаря Дэвид Эллерей. Российский футбольный союз благодарит Дэвида за плодотворное взаимодействие и желает успехов в развитии мирового проекта VAR!» – говорится в заявлении РФС.

Ранее сообщалось, что РФС может уволить главу департамента судейства Виктора Кашшаи.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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FanatSerj
1622720701
заслуженно )) в этом году не ВАР, а вообще какой то треш был, даже когда её только внедряли на единичные матчи и то лучше было.
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Алехсбургер.
1622720867
Ушёл-таки.. По ногам надо было стрелять.
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BRO_football
1622722788
На самом деле давно пора было его выгонять, потому что скандалов с ВАРом было много. Но РФС дотерпел до истечения срока договора.
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серега кашин
1622722881
попросили свалить, и так много вар накосячил
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кран
1622723754
Вместе с ВАР, надеюсь, ушел?
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vladimir-7
1622726061
Газпром, судьи в поле и судьи на VAR, так и не нашли общий язык по судейству команд, хотя, в целом, задача Газпрома в этом сезоне ими выполнена.
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R_a_i_n
1622730297
А кто же для Зенита на ходу будет правила просмотра ВАР придумывать??
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JTherry
1622749233
наконец-то, свершилось: Кашшаи и Калошина увольняют... за пару сезонов столько всего натворили, занимаясь покрывательством ошибок друг друга, что и не счесть: поэтому вопрос - почему так поздно? столько резонансных матчей и столько спорных эпизодов на счету этой "сладкой парочки", двойных трактовок и размытых правил, а на ВАРе - ни болельщикам непонятно, что за решения принимались, ни сами футболисты не понимали - игра рукой, офсайд...((
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zigbert
1622792997
А как же иначе? Со своей работой и обязанностями, по ходу всего сезона, эти люди не справились.
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