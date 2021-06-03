«Спартак» – о штрафе за твит про конюшню: «Не будем обжаловать это решение»

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал наказание клуба за твит «Привет, конюшня. Как твои дела?» в адрес ЦСКА. Комитет по этике оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей.

«Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы принимаем решение комитета. Обжаловать его не будем», – сказал Фетисов.