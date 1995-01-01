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    «Спартак» – о штрафе за твит про конюшню: «Не будем обжаловать это решение»

    Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов прокомментировал наказание клуба за твит «Привет, конюшня. Как твои дела?» в адрес ЦСКА. Комитет по этике оштрафовал «Спартак» на 60 тысяч рублей.

    «Мы всегда с уважением относились и будем относиться ко всем субъектам футбола и общественной жизни в целом. Жаль, что вышло недопонимание. Тем не менее мы принимаем решение комитета. Обжаловать его не будем», – сказал Фетисов.

    • «Спартак» занял 2-е место в РПЛ и в следующем сезоне сыграет в квалификации ЛЧ.
    • ЦСКА стал 6-м в РПЛ и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3248

      Бомбардиръ 16 секунд назад

      А тот твит пока ещё висит в хрюшкином твиттере. Хрюшки же не могут существовать без грязи)

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