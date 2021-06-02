Черчесов: «Нет критики сборной? Я вам не верю»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Польшей (1:1) ответил на вопрос о критике команды.

– По поводу критики. В этом году без нее обходимся. Может быть, это минусом будет? Сейчас открываю интернет и вижу только двух человек, которые сказали, что на Евро у нас шансов нет – это Боярский и Колосков. Есть что-то им ответить?

– Я вам не верю. Это вы читали. Я не читал. Ни тогда не просил критиковать, ни сейчас. Вы оцениваете нашу работу. Что видите, то и освещайте. Другое дело, что соглашусь с Боярским и Колосковым, даже если бы сегодня 5:0 выиграли. Все-таки чемпионат Европы – большой турнир и сложно там будет всем командам.