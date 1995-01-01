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    Черчесов: «Нет критики сборной? Я вам не верю»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после товарищеского матча с Польшей (1:1) ответил на вопрос о критике команды.

    – По поводу критики. В этом году без нее обходимся. Может быть, это минусом будет? Сейчас открываю интернет и вижу только двух человек, которые сказали, что на Евро у нас шансов нет – это Боярский и Колосков. Есть что-то им ответить?

    – Я вам не верю. Это вы читали. Я не читал. Ни тогда не просил критиковать, ни сейчас. Вы оцениваете нашу работу. Что видите, то и освещайте. Другое дело, что соглашусь с Боярским и Колосковым, даже если бы сегодня 5:0 выиграли. Все-таки чемпионат Европы – большой турнир и сложно там будет всем командам.

    • Старт Евро – 11 июня.
    • Соперники россиян на групповом этапе – Бельгия, Дания и Финляндия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +482

      dragoon000320 1 час назад

      ну естественно нету критики если иметь ввиду журналюх с Матч ТВ, там уже все очко Черчесу вылизали...

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      Рейтинг: +4473

      Fusballer 1 час назад

      Не там смотрят про критику.

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      Рейтинг: +7092

      САДЫЧОК > Fusballer 1 час назад

      Всё они смотрят и читают ...я вчера общался с именитым футболистом и он сказал , что они читают футбольные сайты , но не воспринимают их..почему то !

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      Рейтинг: +1082

      vmonomah17 > САДЫЧОК 10 минут назад

      Общался с Лёшкой Сапоговым из Ювентуса?))))

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      Рейтинг: +14210

      JTherry 1 час назад

      СЭ: "...на Евро у нас шансов нет - это Боярский и Колосков..."
      Черчесов: "...соглашусь с Боярским и Колосковым..."
      ...то есть, главный тренер сборной согласен, что у сборной "шансов нет" даже на выход из группы? на кой хрен его поставили "рулить" командой?

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