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    Италия объявила финальную заявку на Евро-2020

    Сборная Италии опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы.

    Вратари: Доннарумма, Мерет, Сиригу.

    Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Флоренци, Спинаццола, Толой.

    Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржиньо, Локателли, Пеллегрини, Сенси, Верратти.

    Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори.

    • Итальянцев возглавляет Роберто Манчини.
    • На групповом этапе сборная сыграет со Швейцарией и Уэльсом.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Италии

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