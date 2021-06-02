Италия объявила финальную заявку на Евро-2020

Сборная Италии опубликовала итоговую заявку на чемпионат Европы.
Вратари: Доннарумма, Мерет, Сиригу.
Защитники: Ачерби, Бастони, Бонуччи, Кьеллини, Ди Лоренцо, Эмерсон, Флоренци, Спинаццола, Толой.
Полузащитники: Барелла, Кристанте, Жоржиньо, Локателли, Пеллегрини, Сенси, Верратти.
Нападающие: Белотти, Берарди, Бернардески, Кьеза, Иммобиле, Инсинье, Распадори.
- Итальянцев возглавляет Роберто Манчини.
- На групповом этапе сборная сыграет со Швейцарией и Уэльсом.
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Источник: твиттер сборной Италии