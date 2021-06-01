Гогуа не намерен летом покидать ЦСКА

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.
«Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Ивица Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах.
У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА», – сказал Селюк.
- С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
- В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
- Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.
Источник: ТАСС