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Гогуа не намерен летом покидать ЦСКА

1 июня 2021, 17:18
8

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.

«Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Ивица Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах.

У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА», – сказал Селюк.

  • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
  • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
  • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гогуа Седрик Селюк Дмитрий
Комментарии (8)
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серега кашин
1622557510
опять аренда светит
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Чермындыр
1622558192
Как игрока на подмену можно оставить. Уж получше Карпова должен быть
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Fusballer
1622558954
Кто это?
Ответить
vladimir-7
1622561881
Селюку нужно уходить со своими загорелыми игроками с российского рынка, здесь у Селюка полный провал и сплошное к нему недоверие.
Ответить
BlackMurderDeco
1622563914
Уж кто кто, но гогуа, тянул ротор, причем от и до, хороший -работающий защитник
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Ганнибал Лектор
1622564493
А ведь именно за руку Гогуа поставили пенальти, отправивший Ротор в ФНЛ...
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