Гогуа не намерен летом покидать ЦСКА

Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.

«Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Ивица Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах.

У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА», – сказал Селюк.