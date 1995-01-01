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    Гогуа не намерен летом покидать ЦСКА

    Дмитрий Селюк, агент центрального защитника ЦСКА Седрика Гогуа, высказался о будущем своего клиента.

    «Гогуа едет на сборы с ЦСКА, после этого будет все решаться: Ивица Олич, по всей видимости, всех посмотрит на сборах.

    У Гогуа контракт с ЦСКА, он едет на сборы, планирует остаться в клубе. Он переходил для того, чтобы играть за ЦСКА», – сказал Селюк.

    • С августа 2020 года ивуариец выступал за «Ротор» на правах аренды.
    • В прошедшем сезоне игрок провел 22 матча, результативными действиями не отличался.
    • Контракт 26-летнего Гогуа с ЦСКА рассчитан до 2023 года.

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    Источник: ТАСС

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