Медведев – о новом формате ЛЧ: «Есть опасения насчет календаря. Матчи планируют проводить в январе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов. Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», – сказал Медведев.