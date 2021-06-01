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    Медведев – о новом формате ЛЧ: «Есть опасения насчет календаря. Матчи планируют проводить в январе»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

    «Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

    Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов. Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», – сказал Медведев.

    • Обновленный турнир стартует в 2024 году.
    • Вместо 32 команд в Лиге чемпионов будут играть 36.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Ведомости»

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    01.06.2021 12:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: -424

      Спартач80 1 июня, 17:58

      Какая разница,когда Зине всем ********?...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +670

      FCTB > Спартач80 19 часов назад

      Это больше про твой спермак. Который все хлопают кому не лень.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10657

      Hektor 84 1 июня, 17:50

      Медведь не парься! Все эти форматы чтоб меньше клубов играло в ЛЧ из восточной Европы.

      2
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      Рейтинг: +282

      zadira56 1 июня, 17:12

      Значит ждем формат не осень-весна,а осень-осень...

      0
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      Рейтинг: +5410

      порт 1 июня, 17:02

      Дело не в холоде, умники, а в том, что наши игроки в январе в отпуске.

      2
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      Рейтинг: +742

      lysenkoff 1 июня, 16:50

      К тем кто говорит за крышу, можно применить выражение "смотрю в книгу вижу фигу"
      Опасения для Зенита это никак не вызывает, у него на стадионе в любую погоду комфортная температура.
      А вот у Спартака, Локо таких условий нет, как и у клубов из других стран с зимним климатом. Да и даже тому же Зениту может выпасть выезд на стадион со снегом)
      + самое главное зимняя пауза сократится, хотя для профессиональных футболистов это не проблема, что с нашими хз)))

      0
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      Рейтинг: +17989

      vladimir-7 > lysenkoff 1 июня, 18:08

      Летом надо в футбол играть, а зимой идти в отпуск и на море
      в теплые страны уезжать, а после отпуска и сборы там же
      проводить.

      1
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      Рейтинг: +337

      Врундель 1 июня, 16:03

      Боится что на 4 команды больше станет,которые могут навалять

      0
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      Рейтинг: +3662

      AtticusFinch 1 июня, 15:30

      Так Вы же крышу построили! отопление включите и побежали...

      1
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      Рейтинг: +4489

      Fusballer > AtticusFinch 1 июня, 15:31

      Может крыша на снеговую нагрузку не рассчитана.

      0
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      Рейтинг: +3662

      AtticusFinch > Fusballer 1 июня, 18:00

      за такие деньги она ещё и энергию Бомжам должна вырабатывать от Солнца)

      2
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      Рейтинг: +17989

      vladimir-7 1 июня, 14:37

      Нашим игрокам все равно, наши и в валенках могут.

      2
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      Рейтинг: +4489

      Fusballer > vladimir-7 1 июня, 15:31

      У деревьев снижается обмен веществ снижается зимой. Так что максимум ходить смогут.

      3
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      Рейтинг: +3250

      Бомбардиръ 1 июня, 13:14

      Понятны опасения медведя. Зимой ему не захочется вылезать из берлоги)

      3
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      Рейтинг: +11080

      paracetamol 1 июня, 13:01

      Зениту январь по-барабану!

      1
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      Рейтинг: +1578

      VGreen > paracetamol 1 июня, 13:04

      в плане стадиона то да, но в плане перерыва в РПЛ - не очень удобно.

      2
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      ...
      Рейтинг: +11080

      paracetamol > VGreen 1 июня, 13:04

      Ну не весь же январь! Заедут чуток.

      0
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      Рейтинг: +3776

      ziborock > paracetamol 1 июня, 13:06

      На выезде?!)

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      Рейтинг: +1578

      VGreen > paracetamol 1 июня, 13:30

      так в то то и дело! лучше бы весь январь. а так ни то ни се. Ради двух матчей в ЛЧ раньше выходить из отпуска, играть без игровой практики, и потом долго ждать возобновления РПЛ, уже будучи в игровом тонусе

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