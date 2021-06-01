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  • Медведев – о новом формате ЛЧ: «Есть опасения насчет календаря. Матчи планируют проводить в январе»

Медведев – о новом формате ЛЧ: «Есть опасения насчет календаря. Матчи планируют проводить в январе»

1 июня 2021, 12:55
18

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об изменении формата Лиги чемпионов.

«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.

Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов. Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», – сказал Медведев.

  • Обновленный турнир стартует в 2024 году.
  • Вместо 32 команд в Лиге чемпионов будут играть 36.

Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Медведев Александр
Комментарии (18)
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paracetamol
1622541670
Зениту январь по-барабану!
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vladimir-7
1622547429
Нашим игрокам все равно, наши и в валенках могут.
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ArReal
1622550605
Так Вы же крышу построили! отопление включите и побежали...
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AtticusFinch1
1622552613
Боится что на 4 команды больше станет,которые могут навалять
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lysenkoff
1622555410
К тем кто говорит за крышу, можно применить выражение "смотрю в книгу вижу фигу" Опасения для Зенита это никак не вызывает, у него на стадионе в любую погоду комфортная температура. А вот у Спартака, Локо таких условий нет, как и у клубов из других стран с зимним климатом. Да и даже тому же Зениту может выпасть выезд на стадион со снегом) + самое главное зимняя пауза сократится, хотя для профессиональных футболистов это не проблема, что с нашими хз)))
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порт
1622556156
Дело не в холоде, умники, а в том, что наши игроки в январе в отпуске.
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zadira56
1622556761
Значит ждем формат не осень-весна,а осень-осень...
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Hektor 84
1622559007
Медведь не парься! Все эти форматы чтоб меньше клубов играло в ЛЧ из восточной Европы.
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ajax707
1626282404
Нашим бревнам до января не дойти
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