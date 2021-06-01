Медведев – о новом формате ЛЧ: «Есть опасения насчет календаря. Матчи планируют проводить в январе»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался об изменении формата Лиги чемпионов.
«Консультации на уровне Европейской ассоциации клубов и УЕФА продолжаются, финальные решения еще не приняты, мы следим за развитием ситуации.
Есть ряд позитивных моментов: например, то, что реформы УЕФА направлены на рост доходов клубов. Но есть и опасения насчет календаря соревнований: матчи планируется проводить в январе», – сказал Медведев.
- Обновленный турнир стартует в 2024 году.
- Вместо 32 команд в Лиге чемпионов будут играть 36.
Источник: «Ведомости»