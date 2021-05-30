Макаров: «У сборной России сейчас идет самая тяжелая работа»

Полузащитник сборной России Денис Макаров рассказал о работе команды в Австрии. Футболисту тяжело.

«Отлично освоился в сборной, прошло уже около десяти дней, ребята приняли хорошо. Засчeт тренировок я влился в коллектив. Никто не прикалывался по поводу того, что мой гол признали самым красивым в чемпионате. Просто поздравили, спасибо болельщикам, экспертам.

Наверное, здесь идeт самая тяжeлая работа. Больше времени подготовиться к чемпионату Европы, чем к молодeжному Евро. Там мы собрались за пять-шесть дней, даже смысла не было нагружаться. А здесь есть почти три-четыре недели, чтобы подготовиться. Конечно, в клубе есть подобная работа. И в клубе, и в сборной силовая нагрузка», – сказал Макаров.