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    Макаров: «У сборной России сейчас идет самая тяжелая работа»

    Полузащитник сборной России Денис Макаров рассказал о работе команды в Австрии. Футболисту тяжело.

    «Отлично освоился в сборной, прошло уже около десяти дней, ребята приняли хорошо. Засчeт тренировок я влился в коллектив. Никто не прикалывался по поводу того, что мой гол признали самым красивым в чемпионате. Просто поздравили, спасибо болельщикам, экспертам.

    Наверное, здесь идeт самая тяжeлая работа. Больше времени подготовиться к чемпионату Европы, чем к молодeжному Евро. Там мы собрались за пять-шесть дней, даже смысла не было нагружаться. А здесь есть почти три-четыре недели, чтобы подготовиться. Конечно, в клубе есть подобная работа. И в клубе, и в сборной силовая нагрузка», – сказал Макаров.

    • 1 июня Россия проведет товарищеский матч против Польши.
    • На счету Макарова нет матчей за сборную.
    • На Евро-2020 россияне стартуют матчем против Бельгии 11 июня.

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    Источник: «Чемпионат»

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