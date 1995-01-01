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    Президент «Лацио» Лотито: «Разочарован в личности Симоне Индзаги. Мы с ним договорились о контракте, а он не приехал на подпись»

    Клаудио Лотито, президент «Лацио», недоволен поведением уже бывшего тренера клуба Симоне Индзаги. Он ушел из команды, отказавшись подписывать новый контракт.

    «Я разочарован в личности Симоне Индзаги. Он изменил свое решение с вечера на утро. Я уже подписал для него новый контракт. Тренер должен был подъехать к секретарю и поставить подпись, но не сделал этого.

    Индзаги позвонил и сказал, что уходит, несмотря на то что перед этим мы провели с ним семь часов и пришли к соглашению, пожали руки», – сказал Лотито.

    • Ожидается, что в ближайшее время Индзаги возглавит «Интер», где заменит Антонио Конте.
    • «Лацио» финишировал на 6-м месте в минувшем розыгрыше Серии А.
    • Индзаги возглавлял команду с апреля 2016 года.

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    Источник: Calciomercato

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