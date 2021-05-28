Президент «Лацио» Лотито: «Разочарован в личности Симоне Индзаги. Мы с ним договорились о контракте, а он не приехал на подпись»

Клаудио Лотито, президент «Лацио», недоволен поведением уже бывшего тренера клуба Симоне Индзаги. Он ушел из команды, отказавшись подписывать новый контракт.

«Я разочарован в личности Симоне Индзаги. Он изменил свое решение с вечера на утро. Я уже подписал для него новый контракт. Тренер должен был подъехать к секретарю и поставить подпись, но не сделал этого.

Индзаги позвонил и сказал, что уходит, несмотря на то что перед этим мы провели с ним семь часов и пришли к соглашению, пожали руки», – сказал Лотито.