Правило пяти замен продлено до конца 2022 года

IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) постановил, что правило пяти замен в футболе будет действовать до конца 2022 года. Таким образом, в играх ЧМ-2022 можно будет делать пять замен (плюс одна в дополнительное время).
Пять замен было разрешено делать с прошлого года, чтобы облегчить командам выступление в условиях пандемии коронавируса.
- Организаторы соревнований имеют право запретить правило 5 замен, допустив только 3.
- На Евро-2020 можно будет делать 5 замен.
- Пандемия коронавируса в мире продолжается. От болезни умерло более 3,5 миллиона человек по всему миру.
Источник: IFAB