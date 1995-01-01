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    Правило пяти замен продлено до конца 2022 года

    IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) постановил, что правило пяти замен в футболе будет действовать до конца 2022 года. Таким образом, в играх ЧМ-2022 можно будет делать пять замен (плюс одна в дополнительное время).

    Пять замен было разрешено делать с прошлого года, чтобы облегчить командам выступление в условиях пандемии коронавируса.

    • Организаторы соревнований имеют право запретить правило 5 замен, допустив только 3.
    • На Евро-2020 можно будет делать 5 замен.
    • Пандемия коронавируса в мире продолжается. От болезни умерло более 3,5 миллиона человек по всему миру.

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    Источник: IFAB

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