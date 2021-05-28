Правило пяти замен продлено до конца 2022 года

IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций) постановил, что правило пяти замен в футболе будет действовать до конца 2022 года. Таким образом, в играх ЧМ-2022 можно будет делать пять замен (плюс одна в дополнительное время).

Пять замен было разрешено делать с прошлого года, чтобы облегчить командам выступление в условиях пандемии коронавируса.