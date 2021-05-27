«Нижний Новгород»: «Нам интересен Глушаков. В переговоры пока не вступали»

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», – сказал Кудряшов.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что клуб близок к продлению контракта с 34-летним футболистом.