«Нижний Новгород»: «Нам интересен Глушаков. В переговоры пока не вступали»

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.
«Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», – сказал Кудряшов.
Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что клуб близок к продлению контракта с 34-летним футболистом.
- «Нижний Новгород» вышел в РПЛ.
- Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: «Спорт-Экспресс»