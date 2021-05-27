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  • «Нижний Новгород»: «Нам интересен Глушаков. В переговоры пока не вступали»

«Нижний Новгород»: «Нам интересен Глушаков. В переговоры пока не вступали»

27 мая 2021, 18:39
7

Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

«Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», – сказал Кудряшов.

Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что клуб близок к продлению контракта с 34-летним футболистом.

  • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ.
  • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
  • В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Химки Глушаков Денис
Комментарии (7)
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paracetamol
1622131257
Собирай все старьё, вторым Тамбовом станешь! А может Ротором?
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vladimir-7
1622132689
Глушак не поедет в Нижний, он только женился и ему сейчас не до футбола
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slavа0508
1622132812
Парни играйте своим составом которым вышли лучше будет, чем собирать весь отработанный материал РПЛ ,,,Глушак всё пенсия ,,,,
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BRO_football
1622143573
А может ещё и Зидана в тренеры возьмёте?
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VVM1964
1622150761
Ну хоть кому то еще интересен глушаков , кроме молодой жены )))
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Plyash
1622184662
Надо брать.Вдруг у него после свадьбы второе дыхание откроется.
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