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    «Нижний Новгород»: «Нам интересен Глушаков. В переговоры пока не вступали»

    Заместитель генерального директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов подтвердил информацию об интересе клуба к полузащитнику «Химок» Денису Глушакову.

    «Интерес к Денису Глушакову действительно есть. В переговоры мы пока не вступали. Клуб ждет назначения главного тренера, исходя из его интересов будут приобретения и продления контрактов. Для клуба Денис интересен», – сказал Кудряшов.

    Ранее министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщал, что клуб близок к продлению контракта с 34-летним футболистом.

    • «Нижний Новгород» вышел в РПЛ.
    • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +22744

      silver29 8 минут назад

      Не ну нормальная карьера у интригана, так глядишь и до Искры хабаровской доберется.

      0
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      Рейтинг: +19212

      slavutiq70 13 минут назад

      Парни играйте своим составом которым вышли лучше будет, чем собирать весь отработанный материал РПЛ ,,,Глушак всё пенсия ,,,,

      0
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      Рейтинг: +17833

      vladimir-7 15 минут назад

      Глушак не поедет в Нижний, он только женился и ему сейчас не до футбола

      0
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      Рейтинг: +11015

      paracetamol 39 минут назад

      Собирай все старьё, вторым Тамбовом станешь! А может Ротором?

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