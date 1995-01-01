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    «Химки» договорились с Глушаковым о продлении контракта

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе переговоров с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым по поводу нового контракта.

    – Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности.

    – Значит, осталось поставить только подписи?

    – Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально.

    • Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
    • В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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