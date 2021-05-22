«Химки» договорились с Глушаковым о продлении контракта

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе переговоров с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым по поводу нового контракта.

– Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности.

– Значит, осталось поставить только подписи?

– Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально.