«Химки» договорились с Глушаковым о продлении контракта

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе переговоров с полузащитником «Химок» Денисом Глушаковым по поводу нового контракта.
– Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности.
– Значит, осталось поставить только подписи?
– Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально.
- Глушаков выступает за «Химки» с октября 2020 года.
- В минувшем сезоне хавбек провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.
Источник: «РБ-Спорт»