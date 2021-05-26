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  • Зарема: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

Зарема: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

26 мая 2021, 18:20
7

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова раскрыла подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Сочи».

«У меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат.

Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать.

Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов.

Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах.

Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел», – сказала Салихова.

  • Кокорин забил 2 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах за «Спартак».
  • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 5 миллионов евро.
  • Он ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.

Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр Газизов Шамиль
Комментарии (7)
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Skull_Boy
1622042680
Метать только он может табуретки, рюмки и мундштук от кальяна
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Hektor 84
1622042881
Этого чурбана газиза тоже надо было в Фиорентину продать в рабство!
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Иван Петров 1986
1622043077
Кокоша еще тот фрукт. Кто его умудрился в Италию спихнуть вот это настоящий менеджер - Спартак ему должен при жизни памятник поставить.
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acor94
1622043735
И что по итогу? Кокорина нет и Спартак второй, а не первый. Видать Газизов менеджер куда более опытный, чем девушка Федуна.
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panmon
1622046947
Игрок атаки не нужен? Зачем Промеса взяли тогда? Кокорин не забил 10? Как я понял у него какая-то травма была всё время (хз почему её заранее не нашли или почему он её получил уже в спартаке с 1 дня). Так его потом его ещё успешно спихнули, что Спартак в минусе не остался. Газизов не выплатил из своего кармана? Ну вы ж сами его уволили, хотя если смотреть по факту - финальное второе место в том числе и его заслуга (ну а на большее с деньгами Зенита никто и не расчитывал)
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JTherry
1622050074
какой Газик "менеджер", все давно уже поняли и оценили - "колхозник"... только кто его в Спартак пригласил - не сама ли Зарема одобрям-с брякнула на собеседовании, вспомнив, что оба любят "башкирский мед"? и кто одобрям-с с приглашением Коки сказал, разве не Зарема с Федуном - оказывается, "матерого" нефтяника так легко обмануть?)) гнала на Папена с приглашением Витории, а надо было ему в ножки кланяться, что он Коку трудоустроил в Италии... и вообще - не пора ли Федуну заткнуть этот "фонтан красноречия"?
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GammiD
1622052363
Я тоже и думал что кокоша будет жилы рвать. Отсидел по хулиганке, за такое даже гопоту не всех сажают на 1,5. Газпром не разрулил, вообще не как не поддержал, даже кинул. Перешёл в стан врагов бомжей и должен был т жопу рвать в L этих матчах и всем доказывать что он чего то стоит... Но нет оказалось этот дурак не излечим и уже потерян на всегда...
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