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    Зарема: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

    Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова раскрыла подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Сочи».

    «У меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат.

    Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать.

    Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов.

    Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах.

    Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел», – сказала Салихова.

    • Кокорин забил 2 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах за «Спартак».
    • «Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • Он ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2483

      panmon 5 минут назад

      Игрок атаки не нужен? Зачем Промеса взяли тогда?
      Кокорин не забил 10? Как я понял у него какая-то травма была всё время (хз почему её заранее не нашли или почему он её получил уже в спартаке с 1 дня). Так его потом его ещё успешно спихнули, что Спартак в минусе не остался.
      Газизов не выплатил из своего кармана? Ну вы ж сами его уволили, хотя если смотреть по факту - финальное второе место в том числе и его заслуга (ну а на большее с деньгами Зенита никто и не расчитывал)

      0
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      Рейтинг: +1632

      acor94 59 минут назад

      И что по итогу? Кокорина нет и Спартак второй, а не первый. Видать Газизов менеджер куда более опытный, чем девушка Федуна.

      1
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      Рейтинг: +2281

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Кокоша еще тот фрукт. Кто его умудрился в Италию спихнуть вот это настоящий менеджер - Спартак ему должен при жизни памятник поставить.

      2
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      Рейтинг: +10427

      Hektor 84 1 час назад

      Этого чурбана газиза тоже надо было в Фиорентину продать в рабство!

      2
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      Рейтинг: +12319

      Skull_Boy 1 час назад

      Метать только он может табуретки, рюмки и мундштук от кальяна

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