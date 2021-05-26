Зарема: «Газизов считал, что «Спартак» не сможет выиграть РПЛ без Кокорина. Говорил, что он будет рвать и метать на поле»

Вышедшая из совета директоров «Спартака» Зарема Салихова раскрыла подробности перехода нападающего Александра Кокорина из «Сочи».

«У меня было много сомнений относительно его приобретения. Это была идея Газизова. На тот момент «Спартак» не нуждался в игроках группы атаки. У нас достаточно своих игроков на эту позицию, но он считал, что без него мы не сможем выиграть чемпионат.

Газизов считал и любил говорить, что таких породистых игроков у нас еще не было. Говорил, что у Саши потрясающие человеческие качества, хотя какие именно, я не поняла. Газизов говорил, что он исправился и теперь ему нужно доказать свою состоятельность, а значит, на поле он будет рвать и метать.

Когда я жила в Монако, я видела его компанию, и у меня возникали вопросы: «А так ли должны отдыхать действующие футболисты?» Я приверженец того, что у футболистов должна быть семья, дети, спокойный отдых, они должны высыпаться, правильно питаться, а не летать в течение двух недель между Сингапуром, Дубаем и Майами, сменив несколько часовых поясов.

Газизов постоянно говорил мне, что Саша не такой. Когда я спрашивала про риски, он говорил, что в случае неудачи он все покроет из своих средств. Но это все осталось только на словах.

Плюс он рассказывал, что Кокорин подпишет некий документ, согласно которому он обязуется забить десять голов до конца чемпионата, а если этого не случится, то последует вычет из его зарплаты. Но этот документ так никто и не увидел», – сказала Салихова.

Кокорин забил 2 гола и отдал 1 ассист в 10 матчах за «Спартак».

«Фиорентина» купила Кокорина у «Спартака» за 5 миллионов евро.

Он ни разу не пробил по воротам в прошедшем сезоне Серии А.

Зарема: «Увольнение уборщицы «Спартака» собирает больше кликов, чем чемпионство «Зенита» или снос «РЖД-Арены»