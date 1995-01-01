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    Кокорин в сезоне Серии А ни разу не пробил по воротам и один раз коснулся мяча в чужой штрафной

    В завершившемся для «Фиорентины» сезоне Серии А форвард Александр Кокорин провел четыре матча (суммарно 91 минуту). Результативными действиями он не отметился.

    Кокорин ни разу не пробил по воротам, не создал ни одного голевого момента, ни разу не пошел в дриблинг. На россиянине ни разу не сфолили, а в чужой штрафной он коснулся мяча один раз.

    Кокорин выиграл одно единоборство из пяти.

    • «Фиорентина» купила Кокорина в январе у «Спартака» за 5 миллионов евро.
    • «Фиорентина» провела худший сезон при нынешнем формате Серии А.
    • «Фиорентина» финиширует в таблице не выше 13-го места.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5352

      порт 23 секунды назад

      Главное что бы знал пин код от карточки.

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      Рейтинг: +36

      sasa5826 3 минуты назад

      И этого игрока привез газизов (он бросил печатку так он сказал) Да я бы на месте Федуна заставил все деньги вернуть + штраф 10 лямов $.Таких уродов надо кастрировать, что бы другим не повадно было

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      Рейтинг: +6021

      серега кашин 27 минут назад

      вобщем показал свой класс

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