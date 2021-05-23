Кокорин в сезоне Серии А ни разу не пробил по воротам и один раз коснулся мяча в чужой штрафной

В завершившемся для «Фиорентины» сезоне Серии А форвард Александр Кокорин провел четыре матча (суммарно 91 минуту). Результативными действиями он не отметился.

Кокорин ни разу не пробил по воротам, не создал ни одного голевого момента, ни разу не пошел в дриблинг. На россиянине ни разу не сфолили, а в чужой штрафной он коснулся мяча один раз.

Кокорин выиграл одно единоборство из пяти.