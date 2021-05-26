ПФЛ решила объединиться с ФНЛ со следующего сезона

Сегодня, 26 мая, в Доме футбола стоялось заседание совета ПФЛ, в работе которого приняли участие президент ФНЛ Александр Алаев и заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Совет ПФЛ принял решение рекомендовать членам ассоциации ПФЛ и участникам первенства ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в соревнованиях среди команд второго дивизиона при управлении ФНЛ.

Клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года уведомить администрацию ПФЛ о готовности принять участие в соревнованиях среди команд второго дивизиона ФНЛ в сезоне-2021/22.