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ПФЛ решила объединиться с ФНЛ со следующего сезона

26 мая 2021, 17:40
3

Сегодня, 26 мая, в Доме футбола стоялось заседание совета ПФЛ, в работе которого приняли участие президент ФНЛ Александр Алаев и заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

Совет ПФЛ принял решение рекомендовать членам ассоциации ПФЛ и участникам первенства ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в соревнованиях среди команд второго дивизиона при управлении ФНЛ.

Клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года уведомить администрацию ПФЛ о готовности принять участие в соревнованиях среди команд второго дивизиона ФНЛ в сезоне-2021/22.

  • Ранее сообщалось, что РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию всех футбольных лиг России.

Источник: сайт ПФЛ
Россия. ПФЛ. Группа 2 Россия. ФНЛ
Комментарии (3)
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acor94
1622044264
Так а в чем смысл? Сделайте в фнл 4 дивизиона А, В, С, D, по 16 команд, игра в 2 круга, потом 4 лучших команд из каждого дива выходят в плей офф, пока не определяться 2 победителя для рпл. Вот это я понимаю объединение.
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САДЫЧОК
1622046426
Хоть обЪединяй , хоть разъединяй...ПЕРДИВ !
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чиф
1622050369
бред какой-то
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