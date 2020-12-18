Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    3 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?

    ПФЛ решила объединиться с ФНЛ со следующего сезона

    Сегодня, 26 мая, в Доме футбола стоялось заседание совета ПФЛ, в работе которого приняли участие президент ФНЛ Александр Алаев и заместитель генерального секретаря РФС Максим Митрофанов.

    Совет ПФЛ принял решение рекомендовать членам ассоциации ПФЛ и участникам первенства ПФЛ рассмотреть вопрос об участии с сезона-2021/22 в соревнованиях среди команд второго дивизиона при управлении ФНЛ.

    Клубам второго дивизиона необходимо до 4 июня 2021 года уведомить администрацию ПФЛ о готовности принять участие в соревнованиях среди команд второго дивизиона ФНЛ в сезоне-2021/22.

    • Ранее сообщалось, что РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию всех футбольных лиг России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт ПФЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6982

      САДЫЧОК 13 минут назад

      Хоть обЪединяй , хоть разъединяй...ПЕРДИВ !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1632

      acor94 49 минут назад

      Так а в чем смысл?

      Сделайте в фнл 4 дивизиона А, В, С, D, по 16 команд, игра в 2 круга, потом 4 лучших команд из каждого дива выходят в плей офф, пока не определяться 2 победителя для рпл. Вот это я понимаю объединение.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85830
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru