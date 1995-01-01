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    РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

    РФС намерен реформировать все профессиональные лиги страны – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

    По информации «РБК», для этого организация заказа предложения по реформированию структуры лиг у голландской компании Hypercube, которая занимается экспертизой проведения национальных первенств.

    Стоимость исследования составит 170 тысяч евро. Hypercube будет анализировать лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень – весна» и проблемы интенсивности игры.

    • Hypercube реформировала чемпионат Бельгии в 2008 году, предложив разделить турнир на группы и добавить раунд плей-офф.
    • Стоимость последнего телеконтракта Про-Лиги превысила 100 миллионов евро.
    • За 13 лет Бельгия поднялась с 12 на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБК-Спорт»

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2740

      PAREVG. 9 минут назад

      Мы - ДРУГИЕ, нам их советы не помогут.
      Это как в анекдоте: прилетели инопланетяне в Россию, их попросили помочь с экономикой, они представили два варианта, реалистичный и фантастический, в первом случае нас порабощают, и делают как надо, во втором - мы делаем сами.

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      Рейтинг: +6277

      Рубинище 23 минуты назад

      Спрашивается а нахрена там все эти Прядкины сидят тогда столько лет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +4152

      Fusballer > Рубинище 10 минут назад

      Чтобы нанимать такие вот компании.

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      Рейтинг: +2669

      FENIX-SL 25 минут назад

      АХАХАХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХА
      УЖЕ НЕ ЗНАЮТ ЧТО СДЕЛАТЬ С ТЕМ ЧТО САМИ ЖЕ НАТВОРИЛИ

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