РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

РФС намерен реформировать все профессиональные лиги страны – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

По информации «РБК», для этого организация заказа предложения по реформированию структуры лиг у голландской компании Hypercube, которая занимается экспертизой проведения национальных первенств.

Стоимость исследования составит 170 тысяч евро. Hypercube будет анализировать лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень – весна» и проблемы интенсивности игры.