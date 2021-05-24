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  • РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

24 мая 2021, 13:57
14

РФС намерен реформировать все профессиональные лиги страны – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.

По информации «РБК», для этого организация заказа предложения по реформированию структуры лиг у голландской компании Hypercube, которая занимается экспертизой проведения национальных первенств.

Стоимость исследования составит 170 тысяч евро. Hypercube будет анализировать лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень – весна» и проблемы интенсивности игры.

  • Hypercube реформировала чемпионат Бельгии в 2008 году, предложив разделить турнир на группы и добавить раунд плей-офф.
  • Стоимость последнего телеконтракта Про-Лиги превысила 100 миллионов евро.
  • За 13 лет Бельгия поднялась с 12 на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Источник: «РБК-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
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Рубинище
1621855687
Спрашивается а нахрена там все эти Прядкины сидят тогда столько лет?
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spam2009
1621857929
Заплатите мне я знаю лучшую реформу, она называется - ВСЕ ВОН!!!!
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R_a_i_n
1621859192
Это звиздец товарищи... Мы, что уже сами не можем разобраться в собственном чемпе??
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slavа0508
1621859394
Расписались в собственном бессилии,,,
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NewLife
1621859916
Вычесть 170 тыс евро из зарплаты Дюкова, Прядкина и Алаева и уволить как не справившихся с порученной работой.
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ivany4
1621865292
Как патриот футбола, даю бесплатный совет - почитайте отзывы болельщиков о ЧР на наших футбольных ресурсах, и поймете, что надо делать. Не поймете - все в с(з)ад! Вопрос прокуратуре: А не проверить ли деятельность РФС? Почему для выполнения своих прямых обязанностей они нанимают иностранную компанию? Вьедительством попахивает товаищи, как думаете Феикс Эдмундович? ))
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Garrincha58
1621866133
маразм крепчает всё больше и сильнее, ужас просто дикость какая то
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Mister_Tomsk
1621870299
очередной намыв бабла, уже не знают как в карман закинуть денег, скоро будут анекдоты за 10 тысяч евро покупать, жирные твари, все нажраться не могут.
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BRO_football
1621873462
Прочитайте комментарии на российских футбольных сайтах, на Бомбардире в том числе. Там предложений по реформированию российских лиг полно. Они все бесплатные и ничуть не хуже того, что предложит голландская компания. Нужно ли платить 170 тысяч евро, чтобы в очередной раз узнать, что лимит на легионеров это хрень и от него нужно избавляться? Спасибо товарищу Мутко за плоды его деятельности. Теперь вот РФС расхлёбывает с привлечением голландской компании всё то, что он тут наворотил
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Бухбух
1621901520
Интересно было бы смету посмотреть на эту сумму.
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