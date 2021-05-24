РФС заплатит 170 тысяч голландской компании за предложения по реформированию РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

РФС намерен реформировать все профессиональные лиги страны – РПЛ, ФНЛ и ПФЛ.
По информации «РБК», для этого организация заказа предложения по реформированию структуры лиг у голландской компании Hypercube, которая занимается экспертизой проведения национальных первенств.
Стоимость исследования составит 170 тысяч евро. Hypercube будет анализировать лимит на легионеров, формат соревнований, переход на систему «осень – весна» и проблемы интенсивности игры.
- Hypercube реформировала чемпионат Бельгии в 2008 году, предложив разделить турнир на группы и добавить раунд плей-офф.
- Стоимость последнего телеконтракта Про-Лиги превысила 100 миллионов евро.
- За 13 лет Бельгия поднялась с 12 на 9-е место в таблице коэффициентов УЕФА.
Источник: «РБК-Спорт»