Плутник: «В настоящий момент Мухин не перешел в ЦСКА»

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник опроверг, что полузащитник Максим Мухин уже стал игроком ЦСКА.

Ранее о переходе 19-летнего футболиста в другой московский клуб сообщил член совета директоров «Локо» Валерий Филатов.

«Что касается Мухина, то мы ведем переговоры по нескольким игрокам, на настоящий момент он не перешел в ЦСКА», – сказал Плутник.