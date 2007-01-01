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    Плутник: «В настоящий момент Мухин не перешел в ЦСКА»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник опроверг, что полузащитник Максим Мухин уже стал игроком ЦСКА.

    Ранее о переходе 19-летнего футболиста в другой московский клуб сообщил член совета директоров «Локо» Валерий Филатов.

    «Что касается Мухина, то мы ведем переговоры по нескольким игрокам, на настоящий момент он не перешел в ЦСКА», – сказал Плутник.

    • Мухин только в ноябре 2020 года дебютировал за основную команду «Локомотива».
    • Сумма отступных в его контракте – 15 миллионов рублей.
    • По информации Eurostavka, хавбек согласовал пятилетний контракт с ЦСКА. «РБ-Спорт» уточняет, что его зарплата вырастет в 30 раз.

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    Источник: «Матч ТВ»

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