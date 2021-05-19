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  • «Газпром» станет официальным партнером двух следующих Евро и останется спонсором Лиги чемпионов до 2024 года

«Газпром» станет официальным партнером двух следующих Евро и останется спонсором Лиги чемпионов до 2024 года

19 мая 2021, 15:59
6

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» продолжит сотрудничество с УЕФА.

«Газпром» сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года. Опираясь на успешное партнерство с УЕФА, российская компания заключила еще одно спонсорское соглашение, по условиям которого будет спонсором турниров УЕФА для сборных до 2024 года.

«Газпром» получает партнерские права на Еаро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов», – сказано в заявлении на сайте УЕФА.

Источник: сайт УЕФА
Чемпионат Европы Лига чемпионов
Комментарии (6)
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NewLife
1621429447
А спонсором российских пенсионеров газпром не хочет стать ?
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PAREVG.
1621429536
Значит до 24 года, у Зенита будет самая лёгкая группа в ЛЧ
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Venom888
1621431073
М-да, феерическое раскидывание деньгами....
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Лфшт
1621435196
Когда эти твари перестанут жизнь за счет нас ?
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амани
1621548922
кому угодно деньги отдают . только не российскому народу . который является хозяином этих ресурсов....
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