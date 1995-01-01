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    «Газпром» станет официальным партнером двух следующих Евро и останется спонсором Лиги чемпионов до 2024 года

    Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» продолжит сотрудничество с УЕФА.

    «Газпром» сотрудничает с Лигой чемпионов с 2012 года. Опираясь на успешное партнерство с УЕФА, российская компания заключила еще одно спонсорское соглашение, по условиям которого будет спонсором турниров УЕФА для сборных до 2024 года.

    «Газпром» получает партнерские права на Еаро-2020 и Евро-2024, европейскую квалификацию к Евро-2024 на определенных рынках и финальные стадии Лиги наций УЕФА 2021 и 2023 годов.

    Помимо Лиги чемпионов, «Газпром», заключивший новое трехлетнее соглашение как партнер клубных турниров УЕФА, также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию Юношеской лиги УЕФА 2021-2024 годов», – сказано в заявлении на сайте УЕФА.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +288

      Лфшт 34 минуты назад

      Когда эти твари перестанут жизнь за счет нас ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20389

      bset 1 час назад

      На шоу деньги есть, а газовую трубу к дому ведите за свой счет))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +119

      Venom888 1 час назад

      М-да, феерическое раскидывание деньгами....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2731

      PAREVG. 2 часа назад

      Значит до 24 года, у Зенита будет самая лёгкая группа в ЛЧ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7961

      NewLife 2 часа назад

      А спонсором российских пенсионеров газпром не хочет стать ?

      3
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