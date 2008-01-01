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    Дзюба, Хвича и Соболев – в числе 23 лучших футболистов РПЛ сезона-2020/21 по версии Transfermarkt

    Портал Transfermarkt назвал лучших футболистов завершившегося сезона РПЛ. В список вошли 23 игрока.

    Вратари: Юрий Дюпин («Рубин»), Антон Шунин («Динамо»), Игорь Акинфеев (ЦСКА);

    Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен (все – «Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Марио Фернандес (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Пабло («Локомотив»), Илья Самошников («Рубин»);

    Полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Оливер Абильдгор («Рубин»), Кристиан Нобоа («Сочи»), Вильмар Барриос («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Никола Влашич (ЦСКА);

    Нападающие: Джордан Ларссон, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Артем Дзюба, Сердар Азмун (оба – «Зенит»), Хвича Кварацхелия, Джордже Деспотович (оба – «Рубин»).

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    Источник: Transfermarkt

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