Алисон – первый вратарь, забивший победный гол в матче АПЛ

Вратарь «Ливерпуля» Алисон своим голом принес победу команде в матче 36-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:1).

Бразилец стал первым голкипером в истории Премьер-лиги, чей забитый мяч позволил клубу выиграть встречу.

До Алисона в АПЛ удавалось отличиться пяти вратарям – это Асмир Бегович (2013 год), Тим Ховард (2012-й), Пол Робинсон (2007-й), Брэд Фридель (2004-й) и Петер Шмейхель (2001-й).