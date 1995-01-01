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    Алисон – первый вратарь, забивший победный гол в матче АПЛ

    Вратарь «Ливерпуля» Алисон своим голом принес победу команде в матче 36-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (2:1).

    Бразилец стал первым голкипером в истории Премьер-лиги, чей забитый мяч позволил клубу выиграть встречу.

    До Алисона в АПЛ удавалось отличиться пяти вратарям – это Асмир Бегович (2013 год), Тим Ховард (2012-й), Пол Робинсон (2007-й), Брэд Фридель (2004-й) и Петер Шмейхель (2001-й).

    • «Ливерпуль» идет на пятом месте в АПЛ.
    • Алисон выступает за клуб с 2018 года.

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    Источник: Gracenote Live

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44682

      MaxRnD 30 минут назад

      Салаха на воротах проверить надо

      0
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      Рейтинг: +344

      TERMIK2142 35 минут назад

      Как не крути это конечно круто.

      1
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      Рейтинг: +1125

      Benifacto 1 час назад

      даже Клопп не поверил в увиденное))

      1
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