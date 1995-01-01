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    Тикнизян – в старте ЦСКА на дерби с «Динамо». Футболист перейдет в «Локомотив»

    Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

    «Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

    Запасные: Будачeв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулeв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.

    Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.

    Матч начнется в 14:00 по Москве.

    «РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 13:05
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Lucky_Strike 1 час назад

      Ну перейдет, что трепать то в каждом посте и динамики решили слить "друзьям"

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