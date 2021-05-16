Тикнизян – в старте ЦСКА на дерби с «Динамо». Футболист перейдет в «Локомотив»

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА.

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Евгеньев, Нойштедтер, Варела Оливера, Фомин, Лесовой, Захарян, Шиманьски, Моро, Тюкавин.

Запасные: Будачeв, Паршивлюк, Плиев, Слепов, Кутицкий, Каборе, Грулeв, Липовой, Школик, Комличенко, Игбун, Н'Жье.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Фернандес, Дзагоев, Обляков, Тикнизян, Марадишвили, Бохинен, Чалов, Эджуке.

Запасные: Помазун, Щенников, Карпов, Фукс, Набабкин, Сигурдссон, Ахметов, Рондон, Яковлев, Шкурин.

Матч начнется в 14:00 по Москве.

«РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона