«РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона

Защитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в «Локомотиве».

По информации «РБ-Спорта», «Локо» выкупит 22-летнего футболиста за 2 миллиона евро. Изначально железнодорожники предложили ЦСКА 1,5 миллиона евро, но в итоге сумма трансфера увеличилась.