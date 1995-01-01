«РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона

Ну и зачем продавать своего воспитанника? ОН не так уж плохо играет на самом деле.
Защитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в «Локомотиве».
По информации «РБ-Спорта», «Локо» выкупит 22-летнего футболиста за 2 миллиона евро. Изначально железнодорожники предложили ЦСКА 1,5 миллиона евро, но в итоге сумма трансфера увеличилась.
- В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах.
- Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
- В марте сообщалось, что на россиянина также претендуют «Дженоа» и «Специя».