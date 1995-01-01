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    «РБ-Спорт»: Тикнизян перейдет из ЦСКА в «Локомотив» за 2 миллиона

    Защитник ЦСКА Наир Тикнизян продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации «РБ-Спорта», «Локо» выкупит 22-летнего футболиста за 2 миллиона евро. Изначально железнодорожники предложили ЦСКА 1,5 миллиона евро, но в итоге сумма трансфера увеличилась.

    • В текущем сезоне Тикнизян забил 1 гол и сделал 1 ассист в 33 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 1,5 миллиона евро.
    • В марте сообщалось, что на россиянина также претендуют «Дженоа» и «Специя».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:53
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +3061

      Snek 58 минут назад

      Ну и зачем продавать своего воспитанника? ОН не так уж плохо играет на самом деле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10943

      paracetamol 1 час назад

      Яб не взял.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29325

      zra78 > paracetamol 1 час назад

      Яб тоже

      1
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