«Челси», «ПСЖ», «Интер» интересуются Малиновским

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский интересен сразу трем клубам. Речь идет о «Челси», «ПСЖ» и «Интере».
Контракт украинца с «Аталантой» действует до 2023 года. Футболист стоит 21 миллион евро.
- Малиновский – лучший ассистент сезона Серии А (11 голевых пасов).
- Также на счету украинца 7 голов в 34 матчах текущего чемпионата Италии.
- Летом сборная Украины выступит на Евро-2020.
Источник: ютуб-канал «Великий футбол»
Футбольная украинская программа, впервые вышедшая в эфир в 2012 году. Аудитория ютуб-канала - более 45 тысяч подписчиков.