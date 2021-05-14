Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Челси», «ПСЖ», «Интер» интересуются Малиновским

    Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский интересен сразу трем клубам. Речь идет о «Челси», «ПСЖ» и «Интере».

    Контракт украинца с «Аталантой» действует до 2023 года. Футболист стоит 21 миллион евро.

    • Малиновский – лучший ассистент сезона Серии А (11 голевых пасов).
    • Также на счету украинца 7 голов в 34 матчах текущего чемпионата Италии.
    • Летом сборная Украины выступит на Евро-2020.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Великий футбол»

    Футбольная украинская программа, впервые вышедшая в эфир в 2012 году. Аудитория ютуб-канала - более 45 тысяч подписчиков.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2021 23:03
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85595
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru