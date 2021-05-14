Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Он пропустит старт РПЛ сезона-2021/22

Опубликован состав сборной Бразилии на Олимпиаду-2020. Турнир в Японии пройдет с 21 июля по 7 августа, в то время как новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).

Защитники: Абнер («Атлетико Паранаэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Эмерсон («Бетис»), Ниньо («Флуминенсе»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»).

Полузащитники: Бруну Гимараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Д), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).