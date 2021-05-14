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  • Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Он пропустит старт РПЛ сезона-2021/22

Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Он пропустит старт РПЛ сезона-2021/22

14 мая 2021, 19:59
4

Опубликован состав сборной Бразилии на Олимпиаду-2020. Турнир в Японии пройдет с 21 июля по 7 августа, в то время как новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).

Защитники: Абнер («Атлетико Паранаэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Эмерсон («Бетис»), Ниньо («Флуминенсе»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»).

Полузащитники: Бруну Гимараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Д), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).

Источник: твиттер сборной Бразилии
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Бразилия Зенит Малком
Комментарии (4)
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Вомбат
1621018905
У Малкома все будет как всегда. Сидение на лавке в сборной, выходы на замену, травма, лечение, выход на поле в октябре, объяснения семака почему Малколм так плох (восстановление формы -- это не так просто), и так далее.
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Fusballer
1621019420
Блииин. А я думал, что Чабан его в сборную России пригласит... Печально, такой игрочище пропадает((((
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Валерий2705
1621023732
В параолимпийскую сборную вызовите. Хотя там ребята када более боевые, чем эта селфовая фитоняшка.
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Ziklop
1621059996
Малком приплачивает чтоб его в олимпийскую сборную вызывали.
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