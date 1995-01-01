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    Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии. Он пропустит старт РПЛ сезона-2021/22

    Опубликован состав сборной Бразилии на Олимпиаду-2020. Турнир в Японии пройдет с 21 июля по 7 августа, в то время как новый сезон РПЛ стартует 25 июля.

    Вратари: Бразао («Овьедо»), Бренно («Гремио»), Клейтон («Ред Булл» Брагантиньо).

    Защитники: Абнер («Атлетико Паранаэнсе»), Гильермо Арана («Атлетико Минейро»), Габриэль Менино («Палмейрас»), Эмерсон («Бетис»), Ниньо («Флуминенсе»), Перес («Рома»), Луис Фелипе («Лацио»), Габриэль («Арсенал»).

    Полузащитники: Бруну Гимараес («Лион»), Жерсон («Фламенго»), Клаудиньо («Ред Булл» Брагантиньо), Лизеро («Сан-Пауло»), Рейньер («Боруссия» Д), Матеус Энрике («Гремио»), Энтони («Аякс»), Малком («Зенит»), Эванилсон («Порту»).

    Нападающие: Мартинелли («Арсенал»), Родриго («Реал»), Педро («Фламенго).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной Бразилии

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