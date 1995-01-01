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    Ван Дейк не сыграет на Евро-2020

    Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит грядущий чемпионат Европы из-за повреждения связок колена.

    «Я получил травму семь месяцев назад. Это был долгий, очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все шло хорошо, не было рецидивом, был виден прогресс.

    Но на последней стадии восстановления я должен определиться: играть на Евро или нет? Учитывая то, что сейчас происходит, я решил, что будет правильно не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.

    Сосредоточился на цели вернуться к старту предсезонной подготовки клуба. Это реалистичная цель, буду двигаться к ней. Решение пропустить Евро далось тяжело, но я смирился с этим», – сказал Ван Дейк.

    • Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.
    • В этом сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.

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    Источник: официальный сайт «Ливерпуля»

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