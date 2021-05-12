Ван Дейк не сыграет на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит грядущий чемпионат Европы из-за повреждения связок колена.
«Я получил травму семь месяцев назад. Это был долгий, очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все шло хорошо, не было рецидивом, был виден прогресс.
Но на последней стадии восстановления я должен определиться: играть на Евро или нет? Учитывая то, что сейчас происходит, я решил, что будет правильно не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.
Сосредоточился на цели вернуться к старту предсезонной подготовки клуба. Это реалистичная цель, буду двигаться к ней. Решение пропустить Евро далось тяжело, но я смирился с этим», – сказал Ван Дейк.
- Игрок травмировался 17 октября 2020 года. У него диагностировали повреждение связок колена, а спустя две его недели прооперировали.
- В этом сезоне ван Дейк забил один гол в восьми матчах.
Источник: официальный сайт «Ливерпуля»