Ван Дейк не сыграет на Евро-2020

Защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк пропустит грядущий чемпионат Европы из-за повреждения связок колена.

«Я получил травму семь месяцев назад. Это был долгий, очень долгий путь. Я двигался шаг за шагом, все шло хорошо, не было рецидивом, был виден прогресс.

Но на последней стадии восстановления я должен определиться: играть на Евро или нет? Учитывая то, что сейчас происходит, я решил, что будет правильно не ехать на Евро и начать последний этап восстановления в межсезонье.

Сосредоточился на цели вернуться к старту предсезонной подготовки клуба. Это реалистичная цель, буду двигаться к ней. Решение пропустить Евро далось тяжело, но я смирился с этим», – сказал Ван Дейк.