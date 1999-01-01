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    Глушаков – о «Химках»: «Горд за своих ребят. Даже в меньшинстве могли забить «Спартаку»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру команды в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

    – Как смотрелась игра со скамейки запасных? «Химками» можно гордиться?

    – Вы в принципе сами ответили на свой вопрос. Рад, что играю в одной команде с такими футболистами. Ребята устали, второй матч играют в меньшинстве, вдесятером. Такое ощущение, что уже на сборах готовятся к следующему сезону. Бились. Очень жаль, что пропустили в концовке... Тяжело еще что-то добавить.

    – Брайан Идову написал пост в инстаграме: «Они не могут, судья поможет»

    – Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то «Химки» достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты.

    Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать «Спартаку». Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

    – Нет ощущения, что судьи помогли «Спартаку»?

    – Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.

    – А у вас был сегодня шанс выйти на поле?

    – Нет, вряд ли. Я и форму не набрал, и ногу до конца не залечил. Если только в концовке выйти – потянуть время.

    – Заслуживает ли «Спартак» Лиги чемпионов по этому сезону?

    – Не мне судить. Не могу сказать. Давайте посмотрим в конце сезона.

    • «Спартак» добыл волевую победу над «Химками» со счетом 2:1.
    • Московский клуб проводит самый результативный сезон РПЛ за последние 9 лет.
    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ. «Химки» – 8-е.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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