Глушаков – о «Химках»: «Горд за своих ребят. Даже в меньшинстве могли забить «Спартаку»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру команды в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

– Как смотрелась игра со скамейки запасных? «Химками» можно гордиться?

– Вы в принципе сами ответили на свой вопрос. Рад, что играю в одной команде с такими футболистами. Ребята устали, второй матч играют в меньшинстве, вдесятером. Такое ощущение, что уже на сборах готовятся к следующему сезону. Бились. Очень жаль, что пропустили в концовке... Тяжело еще что-то добавить.

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– Честно говоря, я еще этого не читал. Не хочется комментировать судей. Ничего уже не изменишь. Если говорить про игру, то «Химки» достойно смотрелись. У нас были хорошие моменты.

Да и в первом круге мы особо ничего не позволили сделать «Спартаку». Тогда нам забили, кстати, с пенальти. И сейчас даже в меньшинстве мы могли забить гол. Чуть-чуть не повезло.

– Нет ощущения, что судьи помогли «Спартаку»?

– Я не буду говорить на эту тему. Пусть другие рассуждают, судьи помогли или нет... Я просто смотрел футбол и горд за своих ребят. Очень рад, что играю с такими партнерами. Они как рабочие лошадки выкладываются. Понимаю их расстройство. Как будто сам играл.

– А у вас был сегодня шанс выйти на поле?

– Нет, вряд ли. Я и форму не набрал, и ногу до конца не залечил. Если только в концовке выйти – потянуть время.

– Заслуживает ли «Спартак» Лиги чемпионов по этому сезону?

– Не мне судить. Не могу сказать. Давайте посмотрим в конце сезона.

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