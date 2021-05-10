Главные новости дня. Миранчук забил за «Аталанту, «Локомотив» может лишиться лицензии РФС

Леонченко предупредил совет директоров «Локомотива», что клуб может лишиться лицензии РФС

24-летний Коман выиграл десятое чемпионство. В чемпионате его команды ни разу не финишировали не первыми

«Спартак» не планирует оставлять на следующий сезон Мирзова и Ташаева

Филипп сообщил о нежелании возвращаться в «Динамо»

Гол Миранчука помог «Аталанте» победить «Парму»

Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба в США

Черышев отдал голевую передачу в матче с «Вальядолидом»

УЕФА может перенести этот финал ЛЧ в Англию, а Стамбулу отдать сезон-2022/23

ЦСКА и «Челси» хотят купить турецкого полузащитника Омюра

«Вест Бромвич» вылетел из АПЛ после поражения от «Арсенала»